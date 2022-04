"824 nuove tombe da inizio guerra": le immagini satellitari inchiodano i russi

Sarebbero 824 le nuove tombe scavate a Kherson, centro che sorge in prossimità dell'estuario del fiume Dnepr, a partire dal 28 febbraio, ovvero dopo l'inizio del conflitto in Ucraina. Questa, per lo meno, è la versione riportata sul web dall'esercito ucraino tramite il proprio profilo Telegram. Le forze armate di Kiev citano un'inchiesta condotta dal Centre for Information Resilience (Cir), Ong britannica con sede a Londra, che basa le proprie teorie su alcune immagini satellitari messe a disposizione da "Planet Labs" riguardanti una specifica area sita alla periferia della città, per la precisione a est dell'aeroporto. Gli scatti sarebbero relativi a un periodo di tempo compreso tra il 28 febbraio e il 15 di aprile 2022.

Benjamin Strick, incaricato dalla società londinese di condurre delle indagini mirate a rilevare le nuove aree cimiteriali sorte in territorio ucraino dopo l'inizio delle ostilità, ha rilasciato un'intervista ad hoc al Washington Post. "È spaventoso pensare a come i civili siano morti e cos'altro sta accadendo in queste aree" , dichiara il direttore dell'inchiesta, di recente al lavoro per occuparsi di una nuova presunta zona adibita a sepolture in una foresta nelle vicinanze di Chernihiv, città capoluogo dell'omonima oblast' e dell'omonimo distretto.

Sotto controllo russo fin dalla prima settimana del conflitto, Kherson viene considerata un centro strategico particolarmente importante, sia per la presenza del porto sul Dnepr, a una trentina di chilometri dalla foce del fiume e quindi dallo sbocco sul Mar Nero, sia per il fatto che si tratta di un punto privilegiato per il passaggio verso Odessa. Proprio per questo motivo gli scontri tra le forze militari russe e quelle ucraine sono stati particolarmente duri, specie nelle fasi iniziali, e a causa di essi numerosi cittadini hanno preferito allontanarsi per trovare riparo altrove.