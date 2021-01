Francia, balli a ritmo di Macarena e zero regole anti Covid: delirio in commissariato

Non si placano le polemiche in Francia a causa della festa notturna andata in scena in un commissariato di polizia mentre era in vigore il coprifuoco anti-Covid, che scatta puntualmente alle sei di sera e dura fino alle sei di mattina. Numerosi agenti sono stati infatti immortalali mentre, invece di pattugliare le strade, si divertivano in ufficio creando assembramenti e ballando danze sfrenate privi di mascherine. Il video dei festeggiamenti incriminati, dopo la sua pubblicazione su Internet, ha subito indignato rappresentanti delle istituzioni transalpine e semplici cittadini, in un Paese in cui si stanno adottando restrizioni sempre più pesanti ai danni della vita sociale e dell’economia al solo scopo di contenere la diffusione del patogeno. Il morbo ha finora ucciso Oltralpe oltre 74mila persone, rendendo così la Francia la settima nazione al mondo per vittime del coronavirus.

La festa messa su in commissariato da quei poliziotti ha di conseguenza costituito una palese violazione delle disposizioni vigenti attualmente nell’Esagono, che proibiscono appunto negli uffici di polizia qualsiasi evento suscettibile di creare assembramenti, impongono agli agenti di mantenere negli uffici la distanza interpersonale di sicurezza e di indossare sempre le mascherine.

En plein couvre-feu, ce commissariat a tenu un pot de départ, sans masque, sans distanciation sociale, alors que ces rassemblements sont interdits.

Come documentato dal sito web d’inchiesta Loopsider, i festeggiamenti si sono svolti nella tarda notte di venerdì scorso, in barba al coprifuoco serale, presso il commissariato di Aubervilliers, nel dipartimento di Senna-Saint-Denis. Nel video sono stati immortalati circa trenta agenti che, senza rispettare l’obbligo di indossare le mascherine e di mantenere le distanze di sicurezza, bevono, cantano e “ ballano la Macarena ” negli uffici del presidio di polizia.