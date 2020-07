Francia, arrestato uno dei 10 pedofili più ricercati al mondo

In Francia è stato arrestato, la settimana scorsa, uno dei 10 pedofili più ricercati al mondo. A finire in manette è stato un cittadino francese quarantenne, la cui identità è ancora coperta da anonimato. L’arresto ha avuto luogo nel dipartimento transalpino della Gironda, grazie al lavoro degli inquirenti locali e dell’Europol. Sull’indiziato gravano diversi capi d’accusa, tra cui, ha fatto sapere il procuratore di Bordeaux Frédérique Porterie, diffusione in rete, detenzione e riproduzione di materiale pedopornografico, “ stupri incestuosi commessi su minore da parte di un parente ” e infine “ aggressioni sessuali incestuose commesse su un minore di 15 anni ad opera di un parente ”.

La stessa Porterie ha appunto rimarcato il fatto che la persona arrestata sarebbe stata finora uno dei “ dieci obiettivi prioritari a livello mondiale ” nell’ambito della lotta delle polizie internazionali contro le organizzazioni di pedofili.

Il magistrato ha poi precisato che l’indiziato è accusato principalmente di avere finora gestito siti sul Darknet che hanno consentito a migliaia di utenti nel mondo di aver accesso a fotografie o video a carattere pedopornografico. L’indagato avrebbe inoltre presumibilmente svolto un ruolo attivo nella produzione di immagini e riprese oscene.

Nel dettaglio, l’arresto del super-ricercato è stato effettuato dagli uomini dell'ufficio centrale per la repressione delle violenze sulle persone (Ocrvp), istituito all’interno della polizia francese, e da quelli della divisione di Europol preposta al contrasto alle reti pedopornografiche transnazionali sul Darknet.

Dopo essere stato fermato dagli agenti, l’indiziato ha “ riconosciuto i fatti che gli venivano contestati ” e, ad oggi, si trova in stato di detenzione provvisoria.

Prima di quelle francese, la battaglia contro la pedofilia su Internet ha visto impegnate nelle scorse settimane le autorità tedesche, in quella che sembra una caccia a una gigantesca piovra dai tentacoli che penetrano in ogni meandro del web.