Metà Francia ora è zona rossa

Ormai oltre la metà della Francia è zona rossa. Sono 55 su 96 i dipartimenti francesi dichiarati "zona di circolazione attiva" del coronavirus. Da tutte le regioni della costa sudorientale ai Pirenei orientali fino al confine italiano e da buona parte della regione centro-est all'area attorno a Parigi. Insomma, nella maggior parte del territorio nazionale "il virus è ancora attivo e circola". Dopo l'aumento record di sabato 19 settembre con 13.498 positivi in più e 311 morti, ieri sono stati registrati 10.569 nuovi casi di Covid-19 in 24 ore. Il lieve calo che non inverte la progressione costante dei contagi è condizionato dal minor numero di tamponi effettuati nel fine settimana. Infatti, sarebbe spigabile con la flessione fisiologica dovuta alla chiusura domenicale dei laboratori di analisi. Per il ministro della Salute Olivier Veran l'allerta rimane alta e il passaggio allo stato di "zona di circolazione attiva del virus" è legato a diversi indicatori: "Il tasso di incidenza, la pressione sugli ospedali, il numero di test effettuati, il tasso di positività dei test, l'evoluzione del numero di focolai...", viene specificato sul sito del ministero della Salute. E la classificazione dei 50 dipartimenti francesi come "zone rosse" potrebbe essere il primo passo verso un ulteriore giro di vite. Infatti, con la zona rossa scatta anche il via libera ai prefetti, che potranno adottare misure supplementari per bloccare l'avanzata del coronavirus.Tra le possibili, ci sono il limite o il divieto per gli assembramenti, la chiusura al pubblico dei luoghi considerati come non essenziali e le limitazioni agli spostamenti. Tutti provvedimenti che devono essere presi in collaborazione con altre istituzioni locali, come le agenzie regionali della Sanità.

Nonostante il rischio seconda ondata, da domani le misure anti contagio nelle scuole saranno invece più felssibili. Per le elementari e materne francesi non si procederà più alla chiusura sistematica di una classe sotto i tre casi di alunni positivi al Covid 19. Anche se un bambino risulterà positivo al tampone il resto della classe potrà continuare a fare lezione normalmente. Prima gli alunni che erano stati potenzialmente a contatto con il bambino positivo potevano rientrare a scuola solo dopo un test negativo realizzato sette giorni dopo l'ultimo presunto contatto con il compagno contagiato. Da oggi una classe con un caso di positività non viene più considerata come un possibile focolaio. Il blocco dell'intera classe potrà essere deciso soltanto a partire da tre casi di positività. Il ministero dell'Educazione ha precisato però che la misura non riguarderà, invece, le scuole medie e i licei. La nuova regola per elementari e materne in vigore dadomani si basa, specifica il governo francese, su un parere dell'Alto consiglio della sanità secondo il quale "i bambini sono a scarso rischio di forme gravi e poco attivi nella trasmissione" del Covid 19. Intanto ieri, con 12 morti in più di sabato, la Francia ha raggiunto un totale di 31.585 decessi dall'inizio della pandemia.