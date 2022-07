Fuoco e giochi di luce: il ritorno spettacolare di Lady Gaga sul palco. Ma è polemica

Grande show di Lady Gaga alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf, da cui è partito il world tour Chromatica Ball Summer Stadium Tour, che toccherà 18 città per 20 date complessive. Sui social, il ritorno di Lady Gaga è stato accolto da un grande clamore in tutto il mondo, anche perché la popstar non saliva sul palco per un live dal 2018. Il Chromatica Ball Summer Stadium Tour, infatti, era in programma nel 2020 per l'uscita dell'ultimo album in studio, Chromatica.

L'artista ha messo in piedi un vero e proprio spettacolo e ha portato sul palco effetti speciali straordinari. Decine di migliaia di persone si sono scatenate sulle note delle canzoni più celebri della star, che ha saltato un muro infuocato esaltando ancora di più gli spettatori. I video del concerto sono diventati virali. " Lady Gaga ha seriamente attraversato il fuoco alla prima data del Chromatica ", scrive un utente ripostando il video dello show. I commenti sono tutti positivi per l'artista, definita "leggenda" in svariati tweet che sono comparsi sul web, dove in tanti si lamentano anche del fatto che nel suo tour mondiale Lady Gaga non ha inserito nemmeno una data nel nostro Paese.

LADY GAGA HA SERIAMENTE ATTRAVERSATO IL FUOCO ALLA PRIMA DATA DEL CHROMATICA pic.twitter.com/KhK4hJcfr4 — (@JordeenFairy) July 17, 2022

Il Chromatica Ball Summer Stadium Tour non è iniziato sotto i migliori auspici per la cantante, che alla vigilia del concerto ha dovuto rinunciare ad alcuni ballerini storici del suo cast a causa di divergenze con il coreografo Richard Jackson. Alcuni degli artisti che hanno abbandonato la pop star erano con lei fin dall'esordio e pare che nemmeno il suo intervento diretto sia servito a far tornare i ballerini sui propri passi. Ma Lady Gaga, a poche ore dal debutto di Düsseldorf, ha lasciato su Twitter un messaggio struggente sulle sue paure, probabilmente legato al problema di fibromialgia di cui soffre da tempo: " C'è stato un tempo in cui ho creduto di non poter più tornare ad esibirmi dal vivo. Era così triste che non riuscivo a sognar nulla se non incubi dolorosi. Ma ho superato questi incubi con l’amore, il supporto, la verità, il coraggio, il talento e la dedizione ".

Oltre che per il successo della prima data, al netto degli inconvenienti, l'artista può comunque festeggiare perché insieme a Tony Bennett ha ottenuto 4 candidature alla 74° edizione degli Emmy Awards, il più importante premio della tv degli Stati Uniti, per lo speciale televisivo "One Last Time: An Evening with Tony Bennett & Lady Gaga". La cerimonia di premiazione si svolgerà lunedì 12 settembre.