"Giocattoli pieni di esplosivo": la guerra dei bambini

Sono i primi a pagare il prezzo di ogni guerra, anche quella che si sta combattendo in Ucraina: i bambini, costretti ad abbandonare i propri giochi per scappare con i genitori, al riparo dalle bombe.

A Dnipro, sudest del Paese, un rifugio antiaereo è stato trasformato in una terapia intensiva di fortuna per neonati. I piccoli vi sono stati portati dalle infermiere dell'ospedale pediatrico della città. Restare tra le corsie è troppo pericoloso, con i carri armati russi che assaltano la capitale Kiev e i soldati ucraini che cercano di resistere. Le stesse infermiere si danno il cambio per assistere i bimbi, perché i macchinari sono rimasti in ospedale e a disposizione ci sono solo i respiratori manuali. " Questa è la terapia intensiva neonatale. In un rifugio antiaereo. Potete immaginarlo? ", diceva in video del 24 febbraio il dottor Denis Surkov, primario dell’unità neonatale al Dnipropetrovsk Oblast Children’s Clinical Hospital. I medicinali cominciano a scarseggiare.