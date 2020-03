Il giornale tedesco: "Trump punta all'esclusiva del vaccino"

Il presidente americano, Donald Trump, avrebbe tentato di acquistare l'esclusività del vaccino contro il nuovo coronavirus, che la società tedesca CureVac sta sviluppando.

A rivelarlo è il quotidiano Welt am Sonntag, che cita fonti governative, secondo cui il Presidente degli Stati Uniti avrebbe offerto ingenti somme di denaro alla società biofarmaceutica con sede a Tubinga, che sta cercando di mettere a punto un vaccino che possa proteggere la popolazione dal Covid-19. Secondo il giornale tedesco, Trump starebbe facendo "tutto il possibile" per ottenere il vaccino, " ma solo per gli Stati Uniti ", assicurandone l'esclusività ai suoi cittadini.

" Il governo federale è molto interessato al fatto che vaccini e sostanze attive contro il nuovo coronavirus siano in fase di sviluppo anche in Germania e in Europa - avrebbe confermato un portavoce del Ministero della Salute al Welt- A questo proposito, il governo è in intenso scambio con la società CureVac ". Per questo motivo, la Germania starebbe cercando di impedire al presidente Usa di ottenere i diritti esclusivi per il lavoro degli scienziati.

Lo scorso 2 marzo, l'allora Ceo di CureVac, Daniel Menichella, aveva partecipato a un incontro alla Casa Bianca con Trump e la task force che si occupa dell'emergenza, per discutere " strategie e opportunità per il rapido sviluppo e produzione di un vaccino contro il coronavirus" . A renderlo noto era stata la stessa società, che aveva precisato: " Siamo molto fiduciosi che saremo in grado di sviluppare un potente candidato al vaccino entro pochi mesi ". L'11 marzo, la società ha annunciato la sostituzione di Menichella, al posto del quale è stato nominato Ingmar Hoerr, senza spiegarne il motivo.