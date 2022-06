Lo sfogo di Depp dopo la vittoria: cosa ha scritto su Instagram

Johnny Depp non era in aula quando il giudice ha letto la decisione della corte nel processo contro la sua ex moglie, Amber Heard. In realtà, Johnny Depp non è nemmeno negli Stati Uniti. Il popolare attore, infatti, si trova nel Regno Unito per motivi di lavoro ed è da lì che ha pubblicato un post sui social, un lungo scritto al quale ha affidato le sensazioni degli ultimi sei anni di vita, da quando la sua ex moglie ha pubblicato l'articolo che, a detta del tribunale di di Fairfax, in Virginia, è stato diffamatorio nei confronti dell'attore.

" Sei anni fa, la mia vita, la vita dei miei figli, la vita delle persone a me più vicine e anche la vita delle persone che per molti, molti anni mi hanno sostenuto e creduto, è cambiata per sempre. Tutto in un batter d'occhio. Accuse false e molto gravi mi sono state rivolte tramite i media, il che ha innescato una raffica d'odio nei miei confronti, anche se non sono mai state mosse accuse contro di me ", scrive Johnny Depp in quella che è una vera e propria lettera, uno sfogo doloroso che cela in sé il sollievo di aver dalla propria la ragione della giustizia.

" Tutto questo aveva già fatto il giro del mondo due volte in un nanosecondo e ha avuto un impatto devastante sulla mia vita e sulla mia carriera ", ha aggiunto l'attore di Pirati dei Caraibi. Ora, però, scrive Depp, " la giuria mi ha restituito la mia vita. Sono veramente umiliato. La mia decisione di portare avanti questo caso, conoscendo molto bene l'altezza degli ostacoli legali che avrei dovuto affrontare, e l'inevitabile spettacolo mondiale della mia vita, è stata presa dopo aver riflettuto a lungo ".