"Diffamato da ex moglie". Il tribunale dà ragione a Johnny Depp

La corte chiude il processo: Johnny Depp è stato diffamato dalla sua ex moglie. Titoli di coda sul processo più mediatico di Hollywood, quello che ha visto contrapposti Amber Heard, citata in giudizio, e Johnny Depp, che ha trascinato in tribunale la sua ex moglie con l'accusa di diffamazione. Al termine di molte settimane di dibattimento, durante le quali entrambe le parti hanno scodellato dettagli choccanti sul loro matrimonio, la corte è arrivata alla decisione definitiva, dando ragione all'attore.

" La giuria mi ha restituito la vita. Sono davvero onorato ", sarebbero state le prime parole di Johnny Depp al termine della lettura della sentenza. Ovviamente opposta la reazione dell'attrice: " La delusione che provo oggi supera qualsiasi parola. Avevo portato una montagna di prove, ma non sono state abbastanza per resistere alla sproporzionato potere e influenza del mio ex marito ".

L'opinione pubblica, nel frattempo, aveva già dato ragione all'ex Pirata. Johnny Depp ha inizialmente chiesto alla sua ex moglie 50 milioni di dollari di risarcimento ma l'attrice aveva rilanciato con una richiesta di 100 milioni di dollari. La corte ha deciso che Amber Heard dovrà dare al suo ex marito 15 milioni di dollari. Una cifra inferiore a quella richiesta, che comunque corrisponde a più del doppio degli alimenti ricevuti al momento del divorzio.

Nel giorno dell'udienza finale, Johnny Depp non si è presentato in tribunale perché impegnato a Londra in una serie di concerti. " La sua assenza dimostra quali sono le sue priorità. Johnny suona la chitarra in Gran Bretagna mentre Amber aspetta un verdetto in Virginia. Depp porta in tournée il suo cinismo e la sua mancanza di serietà ", ha detto un portavoce di Amber Heard commentando l'assenza dell'ex marito dall'aula di Fairfax in Virginia. Johnny Depp è stato fotografato in un pub di Newcastle poco prima del verdetto del processo.