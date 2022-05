Guida in stato di ebbrezza: arrestato il marito di Nancy Pelosi

Paul Pelosi, marito della speaker della camera negli Usa, Nancy Pelosi, è stato arrestato in California per guida in stato di ebbrezza. A riportare la notizia è stato il sito di gossip e attualità Tmz.com, sottolineando che Paul Pelosi è stato arrestato poco prima della mezzanotte nella contea di Napa. La cauzione per il suo rilascio è stata fissata a 5.000 dollari. L'uomo ha 82 anni ed è un imprenditore.

Stando a quanto riportano i media americani, Paul Pelosi è stato fermato mentre si trovava alla guida e, alla prova dell'etilometro, è risultato un tasso alcolemico pari o superiore a 0,08 che, come indicato dall'attuale legislazione americana, prevede il pagamento della cauzione di 5mila dollari per il rilascio. Non è sicuramente un problema di Paul Pelosi il pagamento di quanto indicato nel verbale di polizia e sicuramente l'uomo si trova già nella sua dimora. Non si hanno al momento molti dettagli su quanto accaduto, la polizia ha scelto di mantenere un basso profilo visto e considerato il calibro della persona coinvolta e il rischio di uno scandalo.

Il New York Post nelle ore precedenti ha provato a contattare la polizia di Napa per avere una dichiarazione ufficiale ma dal commissariato tutte le bocche sono finora cucite. I media americani si sono scatenati su questa vicenda, anche perché le forze dell'ordine non si sono sbilanciate nel fornire nessun dettaglio in merito a quanto accaduto, nemmeno sulla dinamica di quanto riscontrato dalla polizia al momento del posto di blocco. Infatti, non è stato riferito nemmeno se a bordo dell'auto di Paul Pelosi ci fossero altre persone o se, invece, l'uomo viaggiava da solo. È comunque improbabile che con lui viaggiasse sua moglie, sposata nel 1963, dal momento che la speaker in quelle stesse ore sarebbe dovuta essere a Rhode Island per un discorso ai laureati.

Entrambi i reati contestati all'uomo sono comunque di lieve entità in base all'ordinamento americano e Paul Pelosi non avrà altre conseguenze oltre all'arresto e alla cauzione pagata allo Stato della California.