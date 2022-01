I legali di Andrea attaccano la Giuffre: "Soffre di falsi ricordi"

Continuano i colpi di scena nel caso che vede imputato il principe Andrea per abusi sessuali su minori. Dopo essere stato spogliato dei suoi titoli militari, a causa della denuncia che Virginia Giuffre ha depositato ad agosto 2021 presso un tribunale di New York, il duca di York non si è dato per sconfitto.

Il suo team legale ha infatti avanzato la richiesta di poter interrogare il marito della 38enne vittima di Jeffrey Epstein e la sua psicologa, in quanto la donna potrebbe soffrire di “ falsi ricordi” . La Giuffre ha accusato Andrea di aver intrattenuto rapporti intimi con lei quando era minorenne, con la complicità del pedofilo Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell. Ma ora la difesa del figlio di Elisabetta ha messo in campo una nuova strategia, e dopo aver tentato, senza successo, di annullare il processo, adesso i legali chiedono che Robert Giuffre testimoni sotto giuramento riguardo ai “ presunti danni psicologici ed emotivi”, di cui soffrirebbe la moglie.

La storia familiare di Virginia non è tra le più felici: abusata da un amico di famiglia da bambina, la ragazza scappa di casa a 14 anni e vive per strada, conoscendo solo dolore e paura. Riunitasi al padre, la ragazza trova lavoro nella spa di Mar-A-Lago di Donald Trump a Palm Beach, dove incontra la dama nera dell’alta società, Ghislaine Maxwell, che le propone un lavoro come massaggiatrice del milionario Jeffrey Epstein. Ma la realtà è ben differente e Virginia racconta di essere diventata una delle “ schiava del sesso ” del finanziere a soli 17 anni e di essere stata “ svenduta ” tra gli altri, anche al principe Andrea.

Ed è proprio sul ruolo ricoperto da Virginia all’interno del traffico della prostituzione portato avanti da Epstein, che i legali del principe intendono ora fondare la linea difensiva del loro assistito. I legali hanno affermato che la donna avrebbe avuto “ un ruolo nell’adescamento di minorenni”, tra il 2000 e il 2002. Come riporta Sky news, l’avvocatessa del duca, Melissa Lerner, ha dichiarato che quando Virginia incontrò il suo attuale marito, nel 2002, si trovava in Thailandia ad un corso di massaggi, per “ procurare ragazzine per Epstein, che pagava il viaggio”.