"I miei studenti neri prendono voti più bassi": licenziata dalla Georgetown

Il politicamente corretto si abbatte anche sulla Georgetown University. Sandra Sellers è una stimata professoressa della prestigiosa Georgetown Law School di Washington, Dc o, perlomeno, lo era: la docente, infatti, dopo 20 anni di onorata carriera, è stata licenziata nei giorni scorsi dall'ateneo con l'accusa infamante di razzismo. Ma la sua vicenda - grottesca, assurda - ci racconta il clima di isteria e fondamentalismo ideologico che la cancel culture ultra-progressista e il politicamente corretto stanno generando nel Paese e in tutto l'Occidente. Che cosa ha combinato Sandra Sellers per essere tacciata di razzismo e allontanata bruscamente dalla Georgetown University? Come racconta the National Review, in quella che credeva fosse una conversazione privata con un collega membro della facoltà dopo una lezione a distanza, Sellers si è sfogata parlando delle prestazioni scolastiche di un suo studente di colore: " Sai cosa? Odio dirlo, finisco per avere questa angoscia ogni semestre, che molti dei miei con i risultati più bassi sono neri. Succede quasi ogni semestre".

Georgetown: la vicenda della docente licenziata

All'insaputa dei docenti, la conversazione era ancora in fase di registrazione ed è stata caricata nel database. Apriti cielo! Poche settimane dopo, la Georgetown Black Law Students Association che riunisce gli studenti di colore, è venuta a conoscenza delle esternazioni della professoressa e ne ha chiesto immediatamente le dimissioni. " Queste dichiarazioni razziste - ha denunciato - rivelano non solo le convinzioni di Sellers sugli studenti neri nelle sue classi, ma anche come i suoi pensieri razzisti si sono tradotti in azioni razziste. Il pregiudizio della professoressa Sellers ha avuto un impatto storico sui voti degli studenti neri nelle sue classi, secondo le sue stesse parole ". E se la professoressa, come nota proprio the National Review, avesse semplicemente detto quella che era davvero la sua esperienza?