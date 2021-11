"Le usano i migranti". E Decathlon non vende più canoe in due negozi

A Calais ed a Grande-Synthe, località site nel nord della Francia, l'azienda rivenditrice di articoli sportivi Decathlon ha deciso di non vendere più canoe, dal momento che le piccole imbarcazioni erano ormai divenute un mezzo utilizzato dai cosidetti migranti per attraversare la Manica. Gli articoli continueranno comunque ad essere venduti online.

A dare la notizia è stato il quotidiano inglese The Guardian, che riporta anche gli ultimi casi di approdo sulle coste del Regno Unito di gruppi di cittadini stranieri. Proprio martedì scorso, giorno dell'annuncio del gruppo francese Decathlon, quasi a voler confermare i fatti, centinaia di persone sono riuscite ad attraversare il canale della Manica, arrivando in Inghilterra e mandando il tilt le autorità locali. Si parla di sbarchi sulla costa del Kent, in particolare a Dungeness. Lo scorso venerdì, invece, tre extracomunitari sono stati dati per dispersi, dopo essere partiti per l'attraversamento della Manica. Il giorno prima, infine, due canoe sono state trovate alla deriva al largo di Calais. Il ministero dell'Interno inglese ha dichiarato che in totale negli ultimi giorni sono arrivate 1.185 persone a bordo di piccole imbarcazioni, toccando un record assoluto.

Da qui la decisione Decathlon, che non renderà più reperibili le canoe nei suoi punti vendita di Calais e Grande-Synthe. “ Dato il contesto attuale, l'acquisto di canoe non sarà più possibile " nei negozi Decathlon di Calais e Grande-Synthe, vicino a Dunkerque, si legge nel comunicato ufficiale. Gli articoli in questione, prosegue il gruppo francese, potrebbero infatti essere impiegati “ per attraversare la Manica " ed in questi casi " la vita delle persone sarebbe in pericolo ".

Sono stati gli stessi negozi delle aree interessate ad interrompere per propria iniziativa la vendita di canoe e la direzione ha approvato. Nel frattempo martedì scorso la polizia francese ha provveduto a sgomberare un campo di migranti in cui si trovavano circa un migliaio di individui, tutti in attesa di partire per la Gran Bretagna.