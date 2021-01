I numeri più interessanti: la Cina in cifre

Di seguito alcune cifre che raccontano le ultime e più interessanti curiosità riguardanti la Cina:

72,62 miliardi

Durante la China International Import Expo (CIIE) del 2020 sono stati raggiunti accordi preliminari per un totale di 72,62 miliardi di dollari, in crescita del 2,1% rispetto all’anno precedente. Sono stati esposti 411 nuovi prodotti, tecnologie e servizi. Inoltre quasi l’80% delle aziende Fortune 500 e società leader di vari settori hanno partecipato per il secondo anno consecutivo all’expo.

10.909

Il batiscafo “Fendouzhe” e i tre membri dell’equipaggio hanno raggiunto Il 10 novembre 2020 con successo il fondale della Fossa delle Marianne, scendendo a una profondità di 10.909 metri. La Cina ha così stabilito un nuovo primato nazionale delle immersioni in profondità con equipaggio umano.

700 mila

Secondo quanto reso dal ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione cinese, la Cina ha sinora costruito quasi 700 mila stazioni base per il 5G, con oltre 180 milioni di terminali collegati.

30%

E’ stato ufficialmente firmato il 15 novembre 2020 il Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Si tratta del più grande accordo di libero scambio al mondo. I 15 Paesi coinvolti - Cina, Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda e i 10 Stati membri dell’ASEAN - rappresentano circa il 30% della popolazione, dell’economia e del commercio globale.

38 milioni

Si è tenuta con successo a Shanghai il 6 novembre Ecco l’Italia, evento incentrato sulla vendita online di prodotti italiani in Cina. Si è trattato del primo live streaming dedicato alla promozione di prodotti stranieri organizzato da China Media Group (CMG) ed è stato organizzato nella cornice della terza edizione della China International Import Expo (CIIE). In tre ore l’evento ha attirato 210 milioni di utenti, con vendite che hanno raggiunto quota 38 milioni di RMB.

35,8 trilioni

Lo State Internet Information Office of China, ha reso noto che nel 2019 l’economia digitale cinese ha raggiunto quota 35,8 trilioni di yuan, rappresentando oltre il 36% del PIL.

138

Finora la Cina ha firmato 201 documenti di cooperazione per la costruzione congiunta della “Belt and Road” con 138 Paesi e 31 organizzazioni internazionali.

595 mila

Durante il periodo di vigenza del XIII Piano quinquennale (2016-2020) il numero degli insegnanti di educazione fisica nella fase dell’istruzione obbligatoria in Cina è aumentato da 502 mila a 595 mila, con un aumento medio di 20.000 insegnanti all’anno.

100 milioni

Sempre durante il XIII Piano quinquennale la Cina ha svolto corsi di formazione sovvenzionati dal Governo per quasi 100 milioni di persone; ciò ha permesso una crescita di oltre 10 milioni di unità di personale altamente qualificato, ora disponibile.

80 miliardi

Secondo i dati di un monitoraggio dell’Ufficio Postale statale il 21 dicembre 2020 il volume d’affari annuale dei corrieri espressi in Cina ha superato per la prima volta quota 80 miliardi di pacchi consegnati, registrando un nuovo record.