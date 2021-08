​Avanza la furia talebana: Kabul pronta a capitolare

I talebani non si fermano e ora puntano Kabul. Secondo l'agenzia di stampa Pajhwok, riportata da Nova, gli insorti hanno raggiunto il distretto di Chahar Asyab e a questo punto sarebbero a soli 11 chilometri a sud della capitale dell'Afghanistan. La distanza tra l'esercito talebano e il cuore del fragile stato afghano si riduce dunque di ora in ora. E sono in molti a temere che la città possa cadere nel brevissimo tempo, ben prima delle peggiori previsioni fatte circolare dall'intelligence Usa che parlava di almeno quattro settimane.

La situazione appare ormai fuori controllo. Almeno da parte del governo di Kabul. Il presidente Ashraf Ghani è apparso in televisione per provare a rassicurare la popolazione ormai rassegnata all'arrivo dei talebani. Ghani ha detto che sono in corso " consultazioni rapide " con i ministri, funzionari, delegati internazionali e leader locali per arrivare a " una soluzione politica che garantisca pace e stabilità al popolo afghano ". Il presidente ha voluto lanciare un messaggio di speranza assicurando il massimo " per evitare ulteriore instabilità, violenza e sfollati ". Anche in Qatar procedono i negoziati per poter arrivare a una tregua prima che avvenga un vero disastro umanitario.

La corsa verso Kabul appare inesorabile. Sono già 19 i capoluoghi di provincia caduti in mano talebana. In tante città si combatte, come Mazar-i-Sharif che appare l'unico grande centro in grado di resistere all'assedio. Altri centri, invece, cadono a volte anche senza sparare un colpo. Alcune città sono state evacuate prima dell'arrivo dei talebani, in larga parte grazie ad accordi presi tra i funzionari e gli "studenti coranici".

Regno Unito e Stati Uniti, preoccupati per quanto sta avvenendo in Afghanistan, hanno già provveduto all'invio di migliaia di uomini per procedere all'evacuazione del personale civile e connazionali rimasti a Kabul e in altri centri del Paese. Un battaglione di marine americani è già arrivato a Kabul per sorvegliare le procedure di evacuazione. Sarebbero circa tremila gli uomini pronti a sbarcare di nuovo in Afghanistan, mentre quattromila unità sono pronte nella regione per sostenere il processo di fuga. Altri mille uomini, ha detto il portavoce John Kirby, sono invece in Qatar per aiutare con le pratiche di visto per interpreti e collaboratori afghani: i primi in pericolo di vita, insieme alle loro famiglie, per l'arrivo delle forze talebane. Un dramma che vale anche per coloro che hanno lavorato con le forze italiane. Londra, invece, ha annunciato l'invio nel Paese di 600 uomini della 16ma Brigata aerea di assalto. Mentre la Germania, stando alle prime informazioni, sta già preparando una spedizione per evacuare un centinaio di cittadini tedeschi e i collaboratori afghani legati alle forze di Berlino.