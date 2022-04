Scomparsa di Madeleine McCann, indagato il tedesco che lavorava nell'hotel

Una persona è stata formalmente indagata per la scomparsa di Madeleine McCann, la bimba inglese di 3 anni che il 3 maggio 2007 scomparve dalla camera del residence in cui dormiva a Praia da Luz, in Portogallo. Lo ha annunciato la procura di Faro, che ha affermato di aver collaborato con le autorità tedesche per l’individuazione della persona in questione. L’uomo formalmente sospettato sarebbe Christian Brückner, che sta scontando sette anni nel carcere tedesco di Oldenburg per aver brutalmente stuprato una donna di 72 anni nel 2005, proprio nella cittadina dell'Algarve, da cui scomparve la piccola Madeleine.

Il 44enne tedesco, all’epoca della tragedia accaduta alla famiglia McCann, svolgeva piccoli lavoretti nel residence nel quale risiedeva la bimba con i fratelli e i genitori. L’uomo era stato indagato per violenza sessuale su una donna irlandese nel 2004 e su una bambina di 10 anni, soltanto un mese prima della sparizione di Madeleine e la lista di reati sessuali a suo carico è lunga. Come si legge sul Daily Mail, nel 2016 l'uomo è stato condanndato a 15 mesi di prigione per "abusi sessuali su un minore, allo scopo di creare materiale pedo pornografico ". Ora le autorità si concentreranno sull’ispezione del camper in cui viveva il pedofilo all’epoca in cui risiedeva in Portogallo, per cercare eventuali tracce che conducano a Madeleine. Le autorità portoghesi si sono mosse in questi giorni in quanto il 3 maggio saranno passati 15 anni dalla scomparsa della piccola, data limite per la legge portoghese per un'imputazione formale.