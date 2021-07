Il politically correct cancella il nome di questa squadra

Da Cleveland Indians a Cleveland Guardians, nel nome del politicamente corretto e della cancel culture. La storica franchigia della Major League Baseball statunitense ha deciso di strizzare l'occhio al politically correct e di cambiare il celebre nome che l'ha resa famosa e riconoscibile in tutto il mondo dopo che, alla fine del 2018, aveva già deciso di abbandonare lo stemma che ritrae la caricatura del nativo americano, Chief Wahoo. La squadra, riporta Fox News, ha pubblicato un video sui social annunciando il loro nuovo nome - che entrerà in vigore dalla prossima stagione - con la voce narrante dell'attore Tom Hanks.

La lettera del proprietario dei Cleveland Indians ai supporter

Il proprietario del team, Paul Dolan, ha scritto in una lettera ai supporter della squadra di baseball spiegando che " gli Indians faranno sempre parte della nostra storia proprio come Cleveland è sempre stata la parte più importante della nostra identità ". " Nella ricerca di un nuovo marchio - ha sottolineato - abbiamo cercato un nome che riflettesse fortemente l'orgoglio, la resilienza e la lealtà degli abitanti di Cleveland ", ha scritto Dolan. " Porta in vita l'orgoglio della nostra città e il modo in cui ci difendiamo l'un l'altro ". Dolan ha spiegato che la decisione è arrivata dopo l'ondata di proteste antirazziste che ha sconvolto l'America dopo la morte di George Floyd. Per il team, a dirla tutta, non è nemmeno il primo cambio di nome: nati come Cleveland Blues nel 1901, diventarono successivamente Cleveland Broncos e dal 1903 al 1914 cambiarono ancora in Cleveland Naps. Ora il pensiero unico della politica identiaria ha reso necessario l'ennesimo restyling.

Prima lo stemma, ora il nome: la crociata politically correct contro gli Indians