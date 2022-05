"Morto per il dolore": infarto per il marito di una delle maestre uccise nella strage in Texas

La strage nella scuola del Texas ha una coda di conseguenze drammatiche. Ai 19 bambini e alle 2 maestre che sono stati terribilmente uccisi da un 18enne armato di pistola e fucile automatico, si aggiunge la morte del marito di una delle insegnanti, il cui cuore non ha retto. Il compagno di vita di Irma Garcia è morto d'infarto oggi, due giorni dopo la strage che è costata la vita alla moglie.

La donna era da alcuni anni insegnante nella scuola elementare di Uvalde ed è stata uccisa mentre faceva scudo col suo corpo ai piccoli allievi nel tentativo di salvare loro la vita. I familiari della coppia, devastati da questa doppia notizia, hanno fatto sapere che Joe Garcia " è morto per il dolore " di aver perso sua moglie. Joe e Irma erano sposati da 24 anni e avevano quattro figli. Il maggiore si è appena arruolato nei Marines mentre la più piccola frequenta ancora le scuole medie.

Intanto quest'oggi c'è stata la visita a sorpresa al memoriale improvvisato per le 21 vittime della strage di Uvalde di Meghan Markle. La duchessa del Sussex, senza suo marito, il principe Harry, e accompagnata da una guardia del corpo, ha deposto una corona di rose bianche strette in un nastro viola davanti alla croce per Uziyah Garcia, morto a dieci anni. Per rendersi quanto più irriconoscibile possibile, Meghan Markle ha indossato un cappellino da baseball, jeans e t shirt bianca.

Nelle ultime ore negli Stati Uniti è montata la polemica, oltre che per l'utilizzo e la vendita indiscriminata delle armi, anche per un presunto ritardo nell'intervento delle forze dell'ordine. Victor Escalon, direttore del dipartimento Sicurezza del Sud del Texas, ha dichiarato che la polizia è intervenuta dopo pochissimi minuti dal momento in cui Salvador Rolando Ramos ha cominciato a sparare nell'ala ovest della scuola elementare a Uvalde, in Texas. Stando alla sua ricostruzione, gli agenti lo hanno seguito dentro l'istituto e poi hanno chiamato i rinforzi.