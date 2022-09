Italia e Azerbaigian verso il rafforzamento del partenariato strategico

Il presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, si è recato in Italia per una due giorni di lavoro a inizio mese. Una visita breve ma intensa, che lo ha condotto da Roma a Cernobbio, durante la quale è stata riconfermata la solidità del partenariato strategico globale che lega i due Paesi.

La due giorni del presidente Aliyev in Italia, in breve

Il primo settembre è stato dedicato all'inaugurazione della nuova sede dell'ambasciata azerbaigiana a Roma, localizzata in un edificio di sei piani, in uno dei più eleganti quartieri di Roma, pensato per palesare la crescente importanza che l'Italia ha per l'Azerbaigian e viceversa. Sei piani ospitanti uffici di cancelleria, di ambasciata, e il Centro culturale dell'Azerbaigian, presso il quale si trovano e si troveranno esposizioni permanenti e verranno allestite mostree artistiche a cadenza periodica.

All'inaugurazione della nuova ambasciata è seguita la cerimonia di scambio degli accordi di cooperazione accademica per l'Università Italia-Azerbaigian di Baku, una realtà che coinvolge cinque dei principali atenei italiani - LUISS, Sapienza, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università di Bologna, in partnership con L’Ada University. All’evento hanno partecipato, oltre al presidente Aliyev, i vertici delle università coinvolte. A rappresentanza del governo italiano, il sottosegretario Vannia Gava.

Dopo aver celebrato l'evento come "una nuova pagina" per le relazioni bilaterali che porterà ad una collaborazione "su larga scala nel campo dell'istruzione", nonché come la prima fermata di "un futuro promettente da scrivere insieme", il presidente Aliyev ha fatto il punto delle altre dimensioni del partenariato strategico globale – 11 miliardi di dollari il valore dell'import-export nei primi sette mesi del 2022, grazie principalmente al fatto che l’Azerbaigian è il primo fornitore di greggio e il terzo di gas naturale per l’Italia –, dopo di che ha avuto una colazione di lavoro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e un incontro con il primo ministro Mario Draghi. Al centro dei dialoghi separati con Mattarella e Draghi gli stessi temi, ossia il potenziamento e l'ampliamento del partenariato strategico, con particolare attenzione ad economia ed energia.

Il 2 settembre, secondo e ultimo giorno della visita, il presidente Aliyev ha preso parte ai lavori del Forum di Cernobbio, dove è stato invitato in qualità di ospite speciale, e nel contesto del quale ha tenuto un discorso sul ruolo dell'Azerbaigian nell'architettura della sicurezza energetica europea ed eurasiatica.

L’intensità del dialogo istituzionale tra Italia ed Azerbaigian è testimoniata dal fatto che, a due anni dalla visita di Stato del presidente Aliyev, questa è la sua settima visita in Italia. E’ la quarta volta che il presidente Azerbaigiano incontra il presidente Mattarella, mentre con il presidente Draghi e’ stato il secondo contatto di quest’anno, dopo la conversazione telefonica di marzo. Tutto ciò dimostra la volontà di rafforzamento continuo del partenariato strategico.