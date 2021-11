"Dormiva in platea senza mascherina": bufera su Boris Johnson

Il primo ministro britannico Boris Johnson è finito nella bufera per una foto che apparentemente lo immortala mentre " dorme in platea " durante il vertice internazionale sul clima Cop26, di Glasgow. Il premier appare infatti senza mascherina e con gli occhi chiusi, come se fosse proprio in preda a un colpo di sonno.

#JohnsonOut

Oh ffs! #BorisJohnson should have worn a face mask & an eye mask at Cop26 if he's going to sleep through it! pic.twitter.com/aOxLZ4WSyT — Vox Populi (@VoxPopu07251706) November 2, 2021

Nello scatto, Johnson è seduto a volto scoperto tra il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Gutesses, posizionato alla destra dell'esponente tory, e il il 95enne sir David Attenborough, noto divulgatore e naturalista scientificio britannico. La foto incriminata ha subito fatto il giro del web, diventando virale e scatenando caustiche ironie e meme canzonatori, ma anche dure critiche nei confronti del primo ministro. L'inquilino di Downing Street è stato infatti biasimato sui social per essersi tolto la mascherina anti-Covid in uno spazio chiuso prima di cadere vittima della stanchezza. Anche l'opposizione laburista ha attaccato il primo ministro per via di quella foto, con la deputata Anna McMorrin che ha rinfacciato al primo ministro il fatto di essersi seduto senza mascherina accanto al 95enne Attenborough: " Una cosa è mostrare quanto poco ci tieni, ma un'altra è sedersi accanto al 95enne David Attenborough e non indossare una maschera ".