Mariupol ha le ore contate. Kadyrov: "Entro oggi cadrà"

La temuta offensiva finale sul Donbass non è iniziata, ma l'Ucraina ha vissuto una nuova notte di guerra caratterizzata dai bombardamenti. Già nella tarda serata di mercoledì si era intuito che il Paese dovesse essere preda di nuovi attacchi. Nelle ultime ore è tornato a farsi sentire anche il leader ceceno Kadyrov. “Entro oggi – ha dichiarato in un video – le forze russe avranno il completo controllo delle acciaierie di Mariupol”. Il fedelissimo di Putin ha quindi puntato sulla caduta definitiva della città portuale.

La situazione a Mariupol

Ovviamente la massima attenzione è riservata su Mariupol. I combattenti ucraini asserragliati all'interno dell'acciaieria Azovstal nelle scorse ore hanno fatto sapere per l'ennesima volta la loro intenzione di non arrendersi. Ma nella tarda serata di mercoledì e nelle prime ore del mattino di oggi due stretti consiglieri di Zelensky si sono detti disposti a recarsi a Mariupol e trattare l'uscita di civili e militari.

In particolare, David Arakhamia e Mykhailo Podolyak hanno annunciato la possibilità di negoziati specifici su Mariupol e provare quindi a sbloccare la situazione. La città al 90% è in mano russa e filorussa, ma quello spicchio ancora controllato dagli ucraini corrispondente allo stabilimento Azovstal è difficile da espugnare.

Tra i bunker e i lunghi corridoi della struttura i soldati di Kiev, in gran parte appartenenti al Battaglione Azov, rischiano di rimanere senza rifornimenti e senza cibo. All'interno sarebbero presenti anche numerosi civili. L'ultimo corridoio umanitario non è andato a buon fine, con Mosca e Kiev che si sono accusate a vicenda per la mancata fuoriuscita di cittadini dai punti più caldi vicini al fronte.

Da qui la possibile trattativa per permettere il recupero delle persone intrappolate e porre termine alla più disastrosa crisi umanitaria della guerra in Ucraina. Poi nella notte le “previsioni” di Kadyrov hanno dato ulteriori indicazioni sulla possibilità di una caduta entro oggi di Mariupol e della fine degli scontri.

Biden promette nuovi aiuti

Le sirene di allarme aereo hanno risuonato anche nella stessa Kiev, lì dove la situazione da giorni appariva complessivamente più tranquilla. A pochi chilometri a ovest della capitale, le sirene sono state udite a Zhytomyr, mentre più a nord l'allerta è stata diramata a Chernihiv. Tutte località di recente liberate dalla morsa russa, ma sempre nel mirino dei raid.

Le bombe nell'ultima notte sono cadute in modo piuttosto pesante su Kharkiv e nella regione circostante. Mercoledì sera nella vicina Lozova sono stati segnalati raid con missili a lungo raggio. Intensi bombardamenti anche a Mykolaiv, città nel mirino da giorni in quanto situata a metà strada tra Kherson, controllata da marzo dalle truppe di Mosca, e Odessa.

Nel frattempo, spinto forse anche dalle notizie relative a una possibile escalation, il presidente Usa Joe Biden, incontrando vertici militari alla Casa Bianca, è tornato sul discorso relativo agli aiuti da fornire all'Ucraina. “Armi e munizioni affluiranno verso l'Ucraina ogni giorno – ha dichiarato – dobbiamo aiutare Kiev a respingere l'invasione russa”.

Si torna a parlare di trattative

L'unica notizia parzialmente positiva è data dal ritorno delle prospettive di negoziati tra le due parti. Ieri il portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha parlato di trattative in corso sullo status della Crimea, del Donbass e della neutralità di Kiev.

Proposte che sarebbero state inviate, a detta dei delegati negoziali di Mosca, al governo ucraino. Anche se il presidente Zelensky, incontrando il presidente del consiglio europeo Charlaes Michel, ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna proposta.