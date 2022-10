L'indizio, poi il dubbio: Kanye West vuol puntare alla Casa Bianca?

"2024". Kanye West è tornato su Twitter dopo due anni di assenza pubblicando un post raffigurante una foto con un cappellino da baseball nero e la scritta 2024, letta da alcuni come una sua nuova possibile candidatura alla Casa Bianca, dopo che nel 2020 aveva raccolto poco più di 60 mila voti. Il rapper, ex marito di Kim Kardashian, è stato accolto sulla piattaforma social dal Ceo di Tesla, Elon Musk, che ha recentemente comunicato la sua intenzione di acquistare Twitter per 44 miliardi di dollari, decisione che arriva a pochi giorni dal via del processo che avrebbe dovuto far chiarezza sull’accordo. Elon e Kanye, la strana coppia di superstar che nell'ultimo periodo ha sfidato la cappa asfissiante del politicamente corretto e il conformismo liberal.

"White Lives Matter", bufera sul rapper che sfida il politically correct

Lunedì scorso Kanye West era apparso alla sua sfilata di moda del marchio Yeezy a Parigi indossando una maglietta provocatoria riportante lo slogan "White Lives Matter" (un evidente riferimento a Black Lives Matter) scatenando un vero polverone e suscitando l'indignazione dei liberal statunitensi e di tutto l'establishment politico-mediatico: l'episodio ha portato Adidas ad annunciare il blocco della sua partnership con Kanye West e la sua linea di sneaker Yeezy. Come riportato dall'Agi, l'episodio della t-shirt, che ha sollevato un'ondata di polemiche, non è stato menzionato nel comunicato, ma l'azienda ha sottolineato che " le partnership che funzionano sono legate al rispetto reciproco e ai valori condivisi ". In tutta risposta il rapper ha replicato con un post su Instagram - poi cancellato - in cui accusava la società di avergli "rubato" i suoi modelli, affermando: " Io sono Adidas ". Sul suo profilo ha poi pubblicato uno scambio di messaggi con il padre, sottolineando che " per la prima volta in 45 anni ho reso orgoglioso il mio super istruito, ex Pantera nera, genitore ".

West, nuovo idolo dei conservatori