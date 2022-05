L’effetto dei cannoni italiani: "Così' stanno distruggendo i russi"

Non solo gli aiuti bellici italiani sono già arrivati in Ucraina e largamente utilizzati dall'esercito di Kiev, ma i soldati di Zelensky si dicono "entusiasti" di alcuni risultati che stanno ottenendo contro i russi. La battaglia in Donbass si arricchisce dei cannoni made in Italy FH-70, modello "Howitzer", che stanno risultando decisivi in alcune fasi del conflitto. Anche se come abbiamo visto sul Giornale.it, per motivi di sicurezza la lista delle armi inviate in Ucraina è secreato, in rete girano numerose foto e video degli FH da 155 millimetri che sparano superando distanze di 20 km.

"Distruggono nemico in prima linea"

L'elogio degli ucraini arriva direttamente sulla pagina ufficiale delle "Forze di terra" grazie ai primi risultati ottenuti sul campo di battaglia. La didascalia su questi cannoni è eloquente: " Stanno già distruggendo il nemico in prima linea. Grazie al caricatore semiautomatico, l'equipaggio addestrato può sparare fino a sei colpi al minuto, uno ogni dieci secondi ". Come ricorda Repubblica, questo tipo di proiettile contiene almeno 10 chili di esplosivo ed è impiegato sul fronte "caldo" ad Est, dove si stanno concentrando tutti gli sforti da ambo gli schieramenti. Oltre alle armi, alcuni soldati sono stati visti indossare giubbotti antiproiettile sempre di dotazione italiana. Un plauso arriva anche dagli analisti di Ukraine Weapons Tracker, che hanno il compito di fare un reportage sulle armi donate dai Paesi occidentali. " Gli Howitzers italiani sono già in uso, una quantità non definita è stata donata di recente dall'Italia ".

Cos'è il cannone Howitzer

Anche se non si tratta di un'arma modernissima, l'FH-70 è comunque superiore a quelli più datati di origine sovietica degli anni '60. L'Italia ne conta circa 160, anzi ne contava visto che, nel terzo e ultimo pacchetto di auti all'Ucraina ne sono stati invitati un numero imprecisato. Questo tipo di arma è ben presente in Giappone, che ne conta 480, e in Gran Bretagna che ne conta 150. Nell'Esercito Italiano, questi cannoni sono stati dati, tra gli altri, ai reggimenti di artiglieria da montagna delle Brigate alpine e a uno specifico Reggimento delle artiglierie "Trieste" e "Peloritani".

"Invio armi finché serve"