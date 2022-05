Lista delle armi all'Ucraina secretata: ecco i 3 motivi

L'elenco delle armi che l'Italia invierà a Kiev era secretato e tale rimarrà. Lo ha detto chiaramente il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, rispondendo ai membri delle commissioni Difesa di Camera e Senato dopo l'audizione in cui si è fatto il punto della situazione in Ucraina. I motivi sono fondamentalmente tre: il primo è quello di non far percepire alla parte russa in termini provocatori questa attività, avendo cura di non enfatizzarne la comunicazione "; in secondo luogo " per non rendere note le eventuali vulnerabilità e criticità delle forze armate ucraine " e " perché in certi casi i Paesi produttori di armi hanno chiesto di mantenere la riservatezza ".

Le armi all'Ucraina

Il ministro ha tenuto a precisare che mantenere il massimo riserbo e non rivelare quantità e tipologia di armi da inviare a Kiev è il frutto di " una decisione condivisa in sede informale Ue, con l'Ucraina e con i Paesi donatori di armi", sottolinea Guerini, aggiungendo che il Parlamento ha già ricevuto informazioni molto dettagliate al riguardo sull'elenco dei " materiali, quantità e tipologie di armi ". L'unico indizio che il ministro ha dichiarato è che si tratta di " materiale attualmente in dotazione alle forze armate italiane". Questo passaggio è molto importante perchè, esplicitamente, Guerini aggiunge che ci sarà " la massima attenzione affinché non vi sia una conseguenza sulle scorte ", ossia che l'Italia rimanga a corto di armi.

Qualche giorno fa, il Corriere della Sera aveva ipotizzato quale tipologia di aiuti l'Italia potesse inviare in Ucraina: si è parlato di missili Stinger, già inviati perché contenuti nel primo decreto. Si tratta di missili erra-aria con sistema a "ricerca di calore" che hanno già abbattutto alcuni aerei russi e sono stati di vitale importanza per controllare lo spazio aereo. I maggiori aiuti, però, dovrebbero arrivare dall'artiglieria pesante: dai piccoli carri armati Obice M109 a quelli più avanzati come i Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000), capaci di sparare numerosi colpi in pochi secondi. I PzH 2000 hanno via via preso il posto degli M109. Inoltre, era trapelata la possibilità dei cannoni Sidam25 che colpiscono i bersagli a bassa quota nel cielo e dei mezzi corazzati M113, che trasportano le truppe di fanteria. Il ministro Guerini, a tal proposito, ha giustamente sottolineato che " una cosa è avere il quadro d'informazione dell'attività che i mass media fanno in Italia come nel resto del mondo, che credo sia un elemento salutare per la democrazia " mentre un altro è rivelare cosa i governi comunicano ufficialmente su materiali, tipologie e quantità. " Sono due cose differenti ".

La minaccia nucleare