L'ultimo mese di vita del principe Filippo

La parabola discendente del principe Filippo inizia lo scorso 16 febbraio, con il ricovero all’ospedale King Edward VII, nel quartiere di Londra di Marylebone. Fin da subito colpì il riserbo di Buckingham Palace, che in un comunicato ufficiale parlò di una non meglio specificata “infezione” e di una “misura precauzionale” . Il Palazzo rese noto che non si trattava di Covid 19, ma l’apprensione per le sorti del duca di Edimburgo era palpabile. Stando ai tabloid, il principe Filippo varcò la soglia dell’ospedale sulle sue gambe e non venne trasportato in ambulanza, ma su una delle auto della residenza reale.

Il 20 febbraio il principe Carlo fece un viaggio di 150 chilometri da Highgrove per far visita al padre e uscì dall’ospedale con gli occhi rossi di pianto, dopo un colloquio durato circa mezz’ora. Quello fu il primo segno che qualcosa non andava. I tabloid, preoccupati, si chiesero il motivo delle lacrime dell’erede al trono e se vi fosse un pericolo imminente per il duca. Il 22 febbraio scorso fu il principe William a rassicurare tutti. Durante una visita al centro per le vaccinazioni anti Covid del King’s Lynn nel Norfolk il duca di Cambridge dichiarò che il principe “sta bene” e i medici volevano solo “tenerlo d’occhio” .

Un nuovo comunicato di Buckingham Palace sottolineò che Filippo “sta rispondendo bene alle cure” . Il 27 febbraio anche il principe Edoardo commentò il ricovero, puntualizzando: “Sta molto bene, non vede l’ora di uscire, è un po’ demoralizzato”. Tutto sembrava filare relativamente liscio, fino al trasferimento del consorte di Sua Maestà in un altro ospedale, il St. Bartholomew’s Hospital, per un intervento al cuore, avvenuto il 3 marzo 2021. Il Palazzo comunicò che si trattava di un’operazione per risolvere “un problema preesistente” e che il duca sarebbe rimasto “in ospedale per le cure, il riposo e la convalescenza” .

Solo ora sappiamo che quell’intervento avrebbe dovuto allungargli la vita, permettendogli di compiere i 100 anni. Il principe Filippo tornò al King Edward VII per trascorrere gli ultimi giorni della degenza, terminata il 16 marzo 2021. Quando tornò al Castello di Windsor, esperti e giornali furono certi che non vi fosse più alcun problema, che si potesse parlare di scampato pericolo. Il 9 aprile, invece, il duca di Edimburgo è morto e accanto a lui, fino all’ultimo, è rimasta la regina Elisabetta. Prima dell'addio Carlo, Anna, Edoardo e Andrea riuscirono a dargli un ultimo saluto, visto che erano stati vaccinati. I nipoti, proprio a causa del pericolo di cntagio, non ebbero la stessa opportunità. La notizia della dipartita del marito di Sua Maestà è rimbalzata da un capo all’altro del globo in pochissimo tempo e la copertura mediatica dei giornali internazionali è stata incredibile.

Addirittura la BBC è stata letteralmente travolta dalle polemiche e dai reclami degli spettatori per aver cambiato la programmazione dei palinsesti, adattandola al momento di lutto che l’Intero Regno Unito sta vivendo. L’emittente, stando al sito Indy100, ha fornito una “copertura mediatica eccessiva”. Alcuni utenti sono furibondi anche perché è stata spostata la finale di Masterchef. Qualcuno si è spinto molto oltre paragonando, con una certa esagerazione, il nuovo palinsesto a quelli della Corea del Nord. Man mano che le ore passano, conosciamo meglio gli ultimi istanti di vita del consorte reale. La sovrana, che gli è sempre stata accanto è chiusa nel suo dolore. Il principe Andrea ha fatto sapere: "Sente un vuoto immenso" . C'è, poi, anche la notizia dell'ultimo colloquio con il principe Carlo, a cui Filippo avrebbe affidato la cura della sovrana e dato suggerimenti sul governo del regno.

Le parole dei figli e della contessa di Wessex ci dicono qualcosa in più sulla vita straordinaria di quest’uomo e sulla sua fine. In un filmato della BBC il principe Carlo ha dichiarato: “L’energia del principe Filippo è stata sorprendente nel sostenere mia madre per tutto questo tempo. Penso che vorrebbe essre ricordato come un individuo a tutti gli effetti”. Nello stesso video la principessa Anna ha detto: “Penso che conserverò il ricordo migliore di lui, una persona cui non avresti mai avuto problemi a parlare delle tue idee anche se diverse dalle sue” e ha aggiunto: “Nella Royal Navy era a capo delle navi, prendeva tutte le decisioni. Nella sua vita successiva ne ha prese pochissime”.