"I pazienti deportati in Russia". Un video choc accusa Mosca

Il comune di Mariupol ha denunciato la " deportazione in Russia " del personale e dei pazienti dell'ospedale della città. Le autorità locali hanno pubblicato un video sul loro canale Telegram che mostrerebbe l'accaduto.

Il filmato dura 15 secondi. Si vedono donne, bambini e anziani che camminano, in fila, con lo sguardo terrorizzato, prima di salire sui mezzi blindati russi. Secondo quanto riportato da Ukrinform, uomini armati sarebbero entrati nell'ospedale di Mariupol imponendo a medici e pazienti di seguirli e salire sui loro veicoli.

Il consiglio comunale racconta di " persone esauste e spaventate, costrette a eseguire gli ordini dei terroristi russi ". E mostra il breve video in cui si vedono decine di persone, seguite dai militari, che camminano tra le macerie di palazzi distrutti dalle bombe verso un blindato. Poi il momento in cui uno di loro ci sale dentro, mentre una donna alle sue spalle si gira verso chi sta riprendendo le immagini, con uno sguardo terrorizzato, prima di salire. " Il futuro di queste persone è sconosciuto ", ha commentato il comune.

Il comune di Mariupol ha parlato di deportazione. Non è tuttavia possibile confermare con assoluta certezza le affermazioni diffuse dalle autorità ucraine. Non è infatti da escludere che quel filmato possa rappresentare un'evacuazione di civili da una zona ormai finita in mano russa, oppure al centro di operazioni militari. Anche perché i russi hanno fatto sapere che l'evacuazione dei civili prosegue, con altre 500 persone partite da non molto: in totale dal 5 marzo la Repubblica di Donetsk ha evacuato dalla città portuale sotto assedio 13.607 cittadini.

Nelle ultime ore il ministro per la Reintegrazione dei territori temporaneamente occupati ucraina, nonché vicepremier, Iryna Vereshchuk, aveva inoltre spiegato che le operazioni di evacuazione attraverso i corridoi umanitari sarebbero andati avanti, e che in giornata ne sarebbero previsti una decina. La vicepremier aveva anche sottolineato che i residenti di Mariupol intenzionati a lasciare la città avrebbero potuto farlo esclusivamente attraverso mezzi di trasporto privati.

