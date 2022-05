Lancia una torta alla panna contro la Gioconda: vandalo fermato al Louvre

Non sono chiari i motivi per i quali un uomo abbia deciso di lanciare una torta alla panna contro il dipinto della Gioconda di Leonardo da Vinci custodito all'interno del museo del Louvre di Parigi. La tela italiana rappresenta la principale attrazione del museo francese e sono milioni i visitatori che ogni anno acquistano il biglietto anche solo per ammirare il dipinto di Leonardo Da Vinci. Tra loro c'era anche l'uomo che, improvvisamente, ha tirato il dolce contro il dipinto.

Ovviamente, l'inestimabile tela italiana non ha subito alcun danno in conseguenza dell'atto vandalico, dal momento che a sua protezione è stato installato un vetro di sicurezza capace di resistere anche ai proiettili, figuriamoci a una torta. Anche per questa ragione gli inquirenti che indagano su quanto accaduto sono propensi a seguire la strada dell'atto dimostrativo, che non aveva alcun intento lesivo nei confronti della Gioconda. Le prime indiscrezioni parlano di un atto dimostrativo per sensibilizzare alla protezione e alla difesa del pianeta.

L'episodio è stato ripreso con i telefonini dai presenti e condiviso sui social media, dove è inevitabilmente diventato virale in poche ore. In uno dei video si vede distintamente la traccia lasciata dalla torta sul vetro e un addetto alla sicurezza intento a pulirlo. Stando alle testimonianze dei presenti, l'uomo che ha lanciato la torta contro il quadro pare che si sia avvicinato all'opera stando seduto su una sedia a rotelle e, in base a quello che si evince dai video che circolano online, pare che indossasse una parrucca. La sua identità non è stata rivelata dagli inquirenti, che per il momento cercano di mantenere il massimo riserbo su quanto accaduto, anche per verificare le altre ipotesi che potrebbero spiegare un simile gesto.

Non è certo la prima volta che la gioconda viene presa di mira da vandali o presunti attivisti, che sfruttano la sua celebrità per finire sulle cronache di tutto il mondo con il loro messaggio. Era il 2009 quando un turista, per motivi non chiari, decise di lanciare una tazza contro il dipinto di Leonardo. Anche in quell'occasione fu la lastra di vetro a proteggere la tela. Il finale non è stato così lieto negli anni precedenti, quando ancora la Gioconda non era stata messa in sicurezza dietro la teca infrangibile. Furono ben tre tre, tra gli anni Cinquanta e Settanta, gli attacchi contro la tela di Leonardo che rischiarono di danneggiarla irreparabilmente.