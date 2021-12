L'antica chiesa torna moschea. L'ultima mossa di Erdogan

Recep Tayyip Erdogan ha passato momenti migliori. La sua Turchia vive una profonda crisi finanziaria in cui il crollo della lira copre come un'ombra tutto il Paese. Il presidente prova a rovesciare la situazione con alcuni gesti eclatanti, ma niente sembra frenare la decadenza della moneta. La sua leadership si deteriora e tanti osservatori iniziano a credere che sia davvero iniziato il declino del "Sultano".

Difficile prevedere quale sarà davvero il futuro della Turchia e del suo leader. Entrambi sono in grado di sorprendere e non hanno mai mancato di farlo anche quando tutto sembrava perduto. Ma quello che appare certo è dove Erdogan voglio consolidare il suo potere e la sua immagine: la religione. L'islam come elemento non solo di fede, ma anche politico, che leghi una comunità, i diversi popoli uniti in un grande sogno neo-ottomano, ma soprattutto che rassicuri e accenda l'elettorato conservatore e della Turchia profonda per blindare l'uomo simbolo dell'Akp, il partito al potere.

Le antiche chiese che tornano moschee

Diverse le azioni messe in campo dal Reis sul fronte religioso. Uno di questi, in particolare, è quello della rivitalizzazione di antiche moschee abbandonate o di rendere nuovamente aperte al culto quelle che un tempo erano chiese, poi moschee e infine musei: eredità del laicismo di Kemal Ataturk. La più emblematica di queste "rivoluzioni" islamiche è stata l'apertura alla preghiera, dopo decenni, della basilica di Santa Sofia. Poi è accaduto lo stesso a San Salvatore in Chora, sempre a Istanbul, convertita in moschea con decreto presidenziale ad agosto del 2020 dopo che dal 1945 era stata adibita a museo. E oggi, c'è un'altra Santa Sofia che torna a essere moschea dopo essere stata abbandonata per decenni: quella di Edirne. Ed è un'ulteriore immagine che fa comprendere appieno il senso profondo di questa svolta conservatrice nel cuore della Turchia repubblicana.

La moschea di Enez

La storia di Hagia Sophia di Enez, nel distretto di Edirne, al confine con la Grecia, inizia nel XII secolo, quando i bizantini controllavano ancora quello che era a tutti gli effetti impero romano. Dopo che Maometto II, il Conquistatore, ebbe preso Costantinopoli, caddero in sequenza anche i territori al di là del Bosforo. Tra questi vi fu anche Enez, a quel tempo controllata dai genovesi, dove la chiesa venne trasformata in moschea.

L'antica chiesa, poi moschea, venne abbandonata nel 1962 a seguito di un terremoto che distrusse parte dell'edificio. La moschea non venne più riparata ed è stata chiusa al culto per decenni, finché il Direttorato per gli Affari religiosi, il Diyanet, una delle strutture più importanti del potere turco, ha deciso nel 2015 di ristrutturarla e di aprirla nuovamente per la preghiera.

Il discorso di Ali Erbaş