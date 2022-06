"Hanno perso molti uomini". Il pericolo per i russi | La diretta della guerra

Il nuovo fronte di guerra sembra essere quello del grano. Kiev ha denunciato che, nei bombardamenti tra sabato e domenica, sono andati distrutte alcune infrastrutture logistiche legate all'esportazione del grano. Nelle ultime ore invece dagli Stati Uniti è arrivata l'allerta, diramata a 14 Paesi in gran parte africani, circa navi cargo russe con a bordo grano considerato rubato dai territori ucraini. Sarebbero almeno tre i mezzi russi salpati dai porti occupati e pronti a distribuire quello che, secondo Kiev e Washington, altro non è che materiale alimentare rubato all'Ucraina. La segnalazione ad oggi assume una certa importanza considerando il ruolo che il grano sta avendo in questa fase della guerra. Russia e Ucraina sono tra i maggiori esportatori, ma la guerra ha bloccato gran parte del proprio rispettivo export. Da qui lo spettro di una grave crisi alimentare capace di destabilizzare intere aree del pianeta. L'allerta Usa è, in tal senso, l'ultimo episodio della battaglia relativa al grano.

Sempre a livello politico, c'è un'altra battaglia, questa volta diplomatica, che nelle scorse ore ha avuto un esito inaspettato. Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov infatti, ha dovuto annullare il proprio viaggio in Serbia previsto per oggi. Tre Paesi, ossia Bulgaria, Macedonia del Nord e Montenegro, hanno vietato il sorvolo dello spazio aereo al volo che avrebbe dovuto portare Lavrov a Belgrado. Da qui l'annullamento del viaggio, visto che non sono stati trovati corridoi alternativi in grado di consentire il passaggio del velivolo con a bordo il capo della diplomazia russa. Fin qui la guerra combattuta sul fronte politico. Sul campo militare invece, ad emergere è soprattutto una certa confusione a Severodonetsk. Gli ucraini rivendicano un'importante controffensiva, i russi potrebbero al contrario essere stati relegati ai quartieri più orientali.

La diretta:

Ore 8:36 | Mosca: "Attacchi ucraini nella regione di Kursk"

Il governatore della regione russa di Kursk, Roman Starovoit, ha reso noto su Telegram che all'interno del territorio dell'oblast in questione alcune forze ucraine hanno colpito con mortai la città di Tyotkino, causando solo danni materiali. Non ci sono al momento notizie di feriti.

Ore 7:40 | Kiev: "Russi a Slovjansk hanno perso molti uomini"

Le truppe russe hanno ripreso la loro offensiva vicino a Sviatohirsk, a circa 20 km a nord di Sloviansk, e hanno subito perdite, secondo lo stato maggiore delle forze armate ucraine. Lo si legge in un lancio della Cnn, la quale fa riferimento ai report dell'esercito di Kiev. Sloviansk potrebbe essere il nuovo obiettivo russo nel Donbass.

Ore 5:30 | Washington lancia l'allarme per tre cargo russi con a bordo grano ucraino

La Casa Bianca ha diramato un'allerta per 14 Paesi, in gran parte africani, secondo cui almeno tre navi russe sono salpate con a bordo grano rubato all'Ucraina. Si tratterebbe di un nuovo episodio relativo alla battaglia del grano.