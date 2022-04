L'ennesima figuraccia di Joe Biden: cosa ha combinato in diretta tv

Joe Biden, presidente degli Stati Uniti d'America, è sempre meno lucido. Nonostante si dica pronto e disponibile a recarsi in Ucraina, precisamente a Kiev, al termine dell'ultimo discorso che ha tenuto sul palco della North Carolina Agricultural and Technical State University, ha fatto l'ennesima figuraccia.

" God bless you all ", queste sono state le ultime parole di Sleepy Joe prima di girarsi verso destra per stringere la mano a chi gli era vicino. Il problema? Accanto a lui non c'era nessuno. Perciò, dopo una decina di secondi in cui gira su se stesso come spaesato, torna sconsolato sui suoi passi. A pubblicare il video e renderlo virale è stato il senatore repubblicano Ted Cruz.

Oltre a non essere rispettato in Patria, Biden sembra non esserlo neanche nel resto del mondo. Infatti anche i sauditi non sembrano essere particolarmente affascinati dalla sua figura, a meno che non si tratti di ironizzare. Al contrario, proprio qualche giorno fa sulla tv di stato di Riad è stato mandato in uno sketch in cui un attore che imitava il presidente degli Usa si addormentava sul palco durante un discorso. Il tutto condito dall'imitatrice della Harris che, invano, tentava di svegliarlo.

Cosa non va

Trascendendo dalla comicità, il fatto che il presidente del più potente Stato occidentale nonché leader Nato, sia visto dal mondo come un rimbecillito privo di lucidità mentale, è tutto fuorché un buon segno. A maggior ragione in una fase acuta del conflitto in Ucraina come questa. E, stando a quanto traspare dai sondaggi a stelle e strisce, solo il 33% degli americani lo promuove mentre il 54% lo boccia senza se e senza ma. Leggermente più apprezzato il suo operato in Ucraina. Stando all'ultima rivelazione di Quinnipiac, infatti, in questo il gradimento si attesta al 39%.

Dati così bassi perché Sleepy Joe è accusato di aver tralasciato completamente, negli ultimi due anni, la politica interna. In particolare in merito al caro-prezzi che svuota i portafogli e riduce il potere d'acquisto. Sia democratici che conservatori, infatti, sono d'accordo sul fatto che le misure varate per schermare l'economia dall'inflazione non bastino. Come non bastano le sue scelte in materia di verde e transizione ecologica. I giovani liberal in particolare puntano il dito contro Biden perché colpevole di aver tradito tutte le promesse fatte in campagna elettorale. Per contrastare queste previsioni, in vista delle elezioni di metà mandato dove i democratici rischiano di perdere il controllo del Congresso, il presidente americano è in giro per gli Stati Uniti d'America. Questa volta però non può puntare il dito contro il "mostro" Trump.