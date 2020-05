Un libro rivela: "Clinton era l'amante della collaboratrice di Epstein"

Il caso di Jeffrey Epstein, il milionario americano suicidatosi in carcere dopo essere stato incriminato per violenza sessuale e abusi su minori, si arricchisce di un ulteriore capitolo e di altre suggestioni, con al centro nuovamente Bill Clinton. Dalle anticipazioni di un libro che sarà pubblicato negli Usa il 2 giugno emerge infatti una pesante accusa a carico dell’ex presidente: quella di essere stato l’amante di una stretta collaboratrice del magnate-pedofilo. In questi giorni, l’esponente democratico è stato già tirato in ballo in merito al caso-Epstein, con un testimone che ha assicurato la presenza di Bill almeno una volta nella residenza-postribolo del finanziere newyorchese, circostanza che era stata in precedenza sempre negata con forza dal politico progressista.

Le nuove accuse nei riguardi dell’ex commander-in-chief partono attualmente, ha fatto sapere ieri l’Ansa, dall’estratto di un volume dal titolo A Convenient Death: The Mysterious Demise of Jeffrey Epstein, scritto dai giornalisti investigativi Alana Goodman e Daniel Halper. Nel testo citato dall’agenzia, che sarà pubblicato in America dal New York Post, si fa appunto riferimento a una presunta relazione tra Clinton e Ghislaine Maxwell, cittadina britannica con una passione per l’alta società nonché braccio destro del milionario indiziato di abusi.

In particolare, tale donna, rimarca l’organo di stampa italiano, è stata accusata di essere colei che procurava le minorenni per i festini a luci rosse organizzati da Epstein nella villa di quest’ultimo, ubicata su un atollo delle Isole Vergini Usa.

Il medesimo libro denuncia la relazione tra Clinton e la Maxwell, già amante del finanziere incriminato, facendo riferimento alle rivelazioni rilasciate ai due autori da un testimone diretto della tresca tra il politico dem e la donna.

A detta del testimone in questione, rimasto anonimo e citato dal New York Post, l’esponente liberal frequentava Epstein apposta per “ stare vicino alla Maxwell ”. Andare a fare visita al milionario newyorchese era appunto per Bill, sostiene tale individuo non identificato, un “ alibi ” per mascherare la sua reale intenzione di incontrare la collaboratrice del finanziere.

La fonte anonima interpellata da Goodman e Halper assicura comunque che l’ex inquilino della Casa Bianca, nelle sue frequentazioni con Epstein, sarebbe stato sempre e solo attratto da donne maggiorenni, senza abbandonarsi mai ad atti di pedofilia. A tale proposito, il testimone citato nel volume sottolinea: “ Clinton è stupido, ma non è un idiota ”.

Il New York Post, partendo dalla testimonianza sulla relazione amorosa tra Bill e la collaboratrice del magnate, provvede poi a ricostruire e a fare luce sulla chiacchierata storia tra Clinton e il braccio destro dell’imprenditore suicidatosi in carcere.

L’ex commander-in-chief e la Maxwell, afferma l’organo di stampa a stelle e strisce, non si sarebbero frequentati soltanto nella residenza del magnate sull’isola caraibica-postribolo, ma anche a New York e, per giunta, per diversi anni e in maniera sfacciata.

Bill, ricostruisce la testata Usa, sarebbe andato appunto abitualmente a trovare nella Grande Mela la cittadina britannica nell’appartamento della stessa, ubicato a un tiro di schioppo dalla Trump Tower e dal valore di 11 milioni di dollari.

Bill e la sua presunta amante, continua il giornale statunitense rifacendosi a scoop giornalistici risalenti al 2002, sarebbero stati degli habitué della vita sociale della metropoli, facendosi fotografare insieme in ristoranti di lusso, eventi mondani e serate di beneficenza. In alcune di queste iniziative pubbliche di solidarietà, la Maxwell avrebbe addirittura “ sostituito ” sotto gli occhi di tutti l’assente Hillary al fianco dell’ex inquilino liberal della Casa Bianca.

Negli ultimi anni, continua la ricostruzione messa a punto dal giornale della Grande Mela, l’ex amante di Epstein sarebbe stata una presenza fissa agli eventi pubblici organizzati dalla Clinton Global Initiative e dalla Clinton Foundation. La cittadina britannica sarebbe stata inoltre uno dei pochi invitati al matrimonio, celebrato nel 2010, di Chelsea, la figlia dell’esponente progressista.