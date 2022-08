Licenziata perché non si tinge più i capelli. Scoppia il caso alla tv canadese

Sui social network la foto di Lisa LaFlamme dietro al bancone del CTV News, il telegiornale del più grande network televisivo canadese privato, è diventata l’emblema di una battaglia contro la discriminazione, che sta infiammando il Canada da giorni. Da dodici anni la giornalista e conduttrice 58enne era il volto delle tg dell’emittente CTS, ma il suo contratto è stato rescisso di punto in bianco - a due anni dalla scadenza - sembra per colpa dei suoi capelli grigi. E apriti cielo.

LaFlamme non è riuscita neppure a salutare i telespettatori, onore che era spettato invece ai suoi predecessori e ai colleghi di altre emittenti. Lo ha fatto privatamente, attraverso un videomessaggio pubblicato su Twitter, dove ha espresso il suo rammarico per l’addio improvviso: " Sono scioccata e rattristata. A 58 anni pensavo ancora che avrei avuto molto tempo per raccontare storie che hanno un impatto sulla nostra vita quotidiana ".

Secondo i tabloid canadesi, l’arrivo del nuovo direttore del telegiornale, Michael Melling, avrebbe generato uno scossone all’interno della redazione del CTS News e i rapporti con LaFlamme si sarebbero fatti subito complicati. La giornalista, 58 anni, aveva alle spalle anni di servizio come inviata e corrispondente e avrebbe avuto da ridire su alcuni tagli e cambiamenti apportati da Melling, il quale - per contro - avrebbe iniziato a puntare l’attenzione sul colore dei capelli della storica anchorwoman canadese.

Da un paio di anni, infatti, Lisa LaFlamme ha smesso di tingersi i capelli, apparendo in video con il suo naturale colore grigio. Una scelta dettata dalla pandemia, che le aveva reso impossibile recarsi dal parrucchiere, ma che lei aveva definito liberatoria: " Alla fine ho detto: 'Perché preoccuparsi dell'età? Sto diventando grigia'. Onestamente, se avessi saputo che poteva essere così liberatorio, l'avrei fatto molto prima" .