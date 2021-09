"Licenziati perché bianchi": la follia in nome della diversità

Nell'epoca del politically correct che detta legge sul mondo della cultura, dell'arte, dell'intrattenimento e che tanto piace ai progressisti, se sei bianco rischi di perdere il posto di lavoro in nome della diversità e dell'inclusione. Ebbene sì, perché la prima a discriminare le persone in base al colore della pelle è proprio quest'ideologia Woke che si dice così attenta verso le ingiustizie razziali. Finirà per alimentare il razzismo, quello vero. Nel Regno Unito succede che l'English Tour Opera, una delle più importanti compagnie liriche internazionali, ha deciso di lasciare a casa metà dei suoi musicisti orchestrali e di non rinnovare loro il contratto. Motivo? Hanno la pelle del colore "sbagliato" e devono lasciare il posto ad altri, appartenenti alle minoranze. Non conta che questi 14 musicisti siano dei veterani, che siano bravi e professionali, no: sono bianchi, dunque addio.

Sei bianco? Perdi il posto di lavoro

L'English Tour Opera ha giustificato la decisione al fine di promuovere, come priorità, una " maggiore diversità nell'orchestra ", in linea con le direttive dell'Arts Council. " C'è stata una comprensibile protesta da parte dei membri dell'Unione dei musicisti in risposta a questa notizia oggi ", ha scritto l'Unione dei musicisti (Mu) in una dichiarazione nei giorni scorsi. " Arriva in un momento particolarmente devastante per la comunità dei liberi professionisti e per i musicisti in generale, con così tanti che lottano con poco lavoro e calo del reddito durante la crisi del Covid-19 ". La decisione della celebre compagnia fa dunque discutere. L'unione dei musicisti si dice " sconvolta " dalla decisione dell'Eto e sottolinea che, " mentre l'unione loda gli sforzi per aumentare la diversità sul posto di lavoro, è fermamente convinta che ciò dovrebbe essere ottenuto in modo equo e legittimo, non licenziando metà un'orchestra".

Nessun passo indietro dell'English Tour Opera