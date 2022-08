L'insegnamento di Lino, morto a Medjugorje dopo una promessa alla moglie

Prima di morire, lei glielo aveva chiesto tante volte. Forse troppe. "Vai a Medjugorje". E lui - Lino Vedovato, 82enne di Scorzè - aveva sempre rimandato. Fino a qualche settimana fa, quando ha deciso di partire. Una promessa è una promessa, soprattutto se fatta alla persona che hai amato per tutta la vita.

Lino ha fatto tutto quello che la moglie gli aveva chiesto. Ha partecipato al pellegrinaggio a Medjugorje, ha pregato, forse avrà anche pianto pensando a quella donna che non c'era più e che gli aveva fatto questa strana richiesta. La mattina del 21 agosto, mentre si preparava a tornare a casa, Lino è stato colpito da un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo.

Questa è la cronaca. La storia semplice di un atto straordinario. Di un gesto d'amore compiuto quando tutto sembra ormai perduto. Eppure una promessa è una promessa. E Lino l'ha mantenuta fino in fondo. Ha fatto quello che la moglie gli aveva chiesto e, terminato il proprio compito, ha reso l'anima a Dio. Come un buon soldato, Lino ha saputo portare a termine la propria missione, magari esponendosi a fatiche eccessive, a sforzi che per un 82enne possono essere devastanti. Ma l'ha fatto. E ha ricordato a tutti che cos'è l'amore: iI darsi senza misura come Qualcun altro ha fatto per noi. Fino all'estremo sacrificio.