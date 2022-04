"Sfruttate la guerra". L'Isis torna a minacciare l'Europa

Sfruttare la "distrazione" del mondo Occidentale occupato ad aiutare l'Ucraina contro l'invasione di Putin per tornare a colpire nel cuore e terrorizzare lo svolgimento della vita quotidiana: è questa l'intenzione dell'Isis che è tornata a farsi sentire tramite il suo nuovo portavoce, Abu-Omar al-Muhajir, che ha diffuso un messaggio su Telegram esortando i suoi sostenitori a sfruttare il conflitto in Ucraina, dove " i crociati si combattono fra loro " per organizzare nuovi attacchi in Occidente.

L'Isis torna all'attacco

" Annunciamo, affidandoci a Dio, una sacra campagna di vendetta per la morte di Abu Ibrahim al-Qurashi e dell'ex portavoce del gruppo ", ha affermato un messaggio audio attribuito all'Isis e diffuso su Telegram, secondo quanto riportano alcuni organi di stampa internazionali tra cui Press tv e Jerusalem Post. Nel videomessaggio, diffuso durante il Ramadan, Abu Omar al-Muhajjr ha chiesto una " offensiva globale " per vendicare la morte del leader dell'Isis Abu Ibrahim al-Qurashi ucciso lo scorso febbraio durante un'operazione degli americani in Siria, e dell'ex portavoce del gruppo al-Muhajir abu Hamza al-Qurashi. Nel discorso, intitolato " Combattili e Dio li castigherà per mano tua ", Muhajjr ha chiesto che vengano effettuati più attacchi in Europa perchè " i tempi sono maturi ". L'Isis ha confermato la morte di Abu Ibrahim al-Qurashi il 10 marzo e ha annunciato presentato Abu Hasan al-Hashemi al-Qurashi come nuovo leader, del quale si conosce ancora molto poco ma è il terzo capo del gruppo dalla sua nascita.

"Colpite anche Israele"

Il portavoce dell'Isis si è rivolto " a tutti i leoni del Califfato e ai combattenti dello Stato Islamico ovunque. Se colpite, colpite duramente in modo da causare dolore e terrorizzare ". Si spera, ha aggiunto il portavoce del gruppo jihadista, che la guerra in Ucraina non termini fino a quando non verranno bruciati " i crociati e distrutti i loro territori ". Citando gli attacchi terroristici di marzo in Israele rivendicati dal gruppo terroristico, ha invitato i sostenitori a " seguire la loro strada, armarsi di armi e compiere ulteriori attacchi ". Il riferimento riguarda l'attacco ad Hadera, che ha causato la morte dei due giovani agenti di polizia di frontiera, Yezen Falah e Shirel Abukarat. Questi atti hanno causato dolore agli ebrei e hanno mostrato al mondo " che c'è una differenza tra coloro che combattono e muoiono per Dio e coloro che combattono per slogan politici vuoti ", ha affermato, elogiando gli aggressori e dicendo che " hanno combattuto e sono stati uccisi per amore di Allah ".