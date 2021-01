Louisiana, 15enne uccisa da adolescenti. Il delitto ripreso "in diretta social"

Negli Usa è andato ultimamente in scena un “ omicidio in diretta ”, in cui è rimasta uccisa una ragazza adolescente e in cui risultano implicate, quali presunte responsabili, altre minorenni. L’assassinio in questione, ripreso in diretta social, si è verificato sabato scorso, intorno alle 19:30, in un grande magazzino Walmart nella città di Lake Charles, in Lousiana. La giovane vittima è una 15enne, colpita a morte da dei coltelli impugnati da delle ragazze più piccole di lei, che hanno ripreso in diretta l’aggressione incriminata pubblicando in diretta sul web video, foto e post relativi all’omicidio che queste ultime stavano perpetrando. Proprio grazie alle medesime riprese, però, la polizia è venuta a conoscenza di importanti dettagli sulla dinamica del fatto di sangue e sull’identità delle assassine. La 15enne, dopo l'accoltellamento, è stata portata in gravi condizioni in un ospedale cittadino, dove è deceduta.

L’adolescente uccisa sabato scorso nel centro Walmart resta, per il momento, coperta da anonimato, così come le quattro ragazze (una di 14 anni, due di 13 e una di appena 12 anni) arrestate quali responsabili del delitto. Le quattro indiziate sono attualmente detenute presso un locale carcere minorile, incriminate per avere pugnalato a morte la malcapitata, all’interno del grande magazzino, utilizzando coltelli rubati nello stesso Walmart. Le minorenni, mentre si avventavano contro la vittima, riprendevano con i loro cellulari la scena del crimine, pubblicando in diretta su Facebook e Instagram foto e video di quella follia. Grazie ai filmati in questione, gli investigatori hanno potuto successivamente raccogliere prove decisive sull’omicidio di Lake Charles: Tony Mancuso, sceriffo del distretto di Calcasieu, ha a tale proposito dichiarato: “ Tutto il caso si è svolto in diretta davanti a noi attraverso Facebook e Instagram. Abbiamo filmati di tutto ciò che è accaduto ed è molto inquietante ”. Non sarebbe ancora chiaro il movente dell’episodio di cronaca, ma, secondo le forze dell'ordine, tutto potrebbe essere nato da uno scontro tra la vittima e le sue carnefici maturato in precedenza all’interno di un cinema.