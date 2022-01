"Voglio farli inc....": Macron dichiara guerra ai no vax

Emmanuel Macron dichiara ufficialmente guerra ai no vax. E la campagna elettorale, dopo la querelle sulla bandiera europea issata sotto l'Arco di Trionfo, entra definitivamente nel vivo con una delle numerose spaccatura che animano la Francia.

Le parole di Macron

In un'intervista al quotidiano Le Parisien, il presidente francese ha deciso di intraprendere una strada particolarmente netta. Nessun tipo di diplomazia, nessun ammiccamento a chi non si vaccina. " I non vaccinati, voglio davvero rompergli i c.... ", " voglio davvero farli inc..... E continueremo a farlo, fino alla fine. Questa è la strategia ", ha detto Macron. Per il capo dell'Eliseo, " una persona irresponsabile non è più un cittadino ". " Non li metterò in prigione, non li vaccinerò con la forza. Ma allora dovete dirglielo: dal 15 gennaio non potrete più andare al ristorante, non potrete più andare a prendere un caffè, non potrete andare a teatro, non potrai più andare al cinema ". Nessun obbligo di vaccino, quindi, perché per lo stesso presidente francese è tecnicamente impossibile a livello di sanzioni e controlli, ma una forma di pressione sociale sempre più dura fino a che la popolazione di cinque milioni di francesi che ha deciso di non vaccinarsi contro il Covid sia limitata per non mettere in pericolo gli altri.

Le reazioni della politica francese

Questa la sintesi del discorso del presidente francese, che nel frattempo, nel Paese, ha già scatenato il dibattito politico, infiammando una campagna elettorale che si preannuncia particolarmente dura anche dal punto di vista sociale. E le parole di Macron non potevano non scatenare il dibattito, tanto da sospendere i lavori dell'Assemblea sul "pass vaccinale". Come scrive AdnKronos, la candidata neogollista Valerie Pecresse, che si è sempre battuta per il vaccino e a sostegno anche del "certificato" per i luoghi pubblici, si è detta "indignata" per le frasi del capo dello Stato, ricordando che i francesi " vanno accettati come sono, bisogna dirigerli, unirli, senza insultarli ". Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, ha accusato Macron sui suoi canali social: " Un presidente non può dire queste cose. Il garante dell'unità della nazione si ostina dividere e vuole fare dei non vaccinati cittadini di seconda classe. Emmanuel Macron è indegno della sua funzione. In aprile sarò la presidente di tutti i francesi ". Mentre Eric Zemmour, candidato della destra populista, parla di " crudeltà esibita davanti a francesi disprezzati ". Toni non troppo diversi quelli usato dal leader della sinistra, Jean Luc Melenchon, mentre il Verde Yannick Jadot e la candidata socialista Anne Hidalgo hanno chiesto di evitare di spaccare la Francia utilizzando il vaccino come un referendum e di "unire" il Paese.