Mai amato, i predecessori e Camilla: le pesanti eredità di Carlo III

Dopo la morte della Regina Elisabetta II sarà il primogenito Carlo a succederle al trono: come ha comunicato Buckingham Palace, la proclamazione avverrà sabato 10 settembre davanti l'Accession Council, l'organo che si riunisce nel Palazzo di San Giacomo di Londra dopo la morte di un monarca per la proclamazione formale dell'ascesa al trono del successore. Il suo destino era già scritto dal 1° luglio 1969 quando divenne principe di Galles. Se è questa la legge reale, molti avrebbero preferito già adesso vedere WIlliam sul trono che, però, dovrà aspettare.

La strana storia dei predecessori

Indipendemente dall'eredità, pesantissima, lasciata dalla regina madre e dalla fatica che, inevitabilmente, farà per farsi amare, Carlo III parte già con la spada di Damocle di un sentimento forse mai sbocciato con la sua gente. Quel nome, poi, in passato non ha mai portato bene: come hanno fatto notare ironicamente alcuni utenti su Twitter, è curiosa la storia dei primi due Carlo: Carlo I regnò dal 27 marzo 1625 fino alla sua morte nel 1649 avvenuta per decapitazione con l'accusa di alto tradimento dopo la cattura e il processo.

A lui successe Carlo II che per legge divenne re nel il 30 gennaio 1649 ma, di fatto, dal 29 maggio 1660 fino al 6 febbraio 1685. Anche in questo caso il regno fu turbolento per le tempeste politiche che dovette affrontare. E poi, non avendo eredi legittimi, dopo la morte per ictus prese il suo posto il fratello Giacomo. La moglie Caterina ebbe ben quattro gravidanze fallimentari non riuscendo a dargli il tanto desiderato erede anche se, a quanto pare, Carlo II avrebbe avuto figli illegittimi. Insomma, la storia dei primi due precedessori di Carlo III non è certo delle più edificanti e idilliache, i più scaramantici (e forse anche il nuovo re) faranno i debiti scongiuri.

La strana coppia: ecco Camilla

Se nel 2013 il Times di Londra definì Carlo il "principe dimenticato", strada ancora più in salita per la consorte Camilla, duchessa di Cornovaglia, vissuta sempre all'ombra dell'indimenticata Diana. Ormai, dopo più di 20 anni, anche lei è stata accettata dai sudditi e dai britannici ma non è mai scattata quella scintilla come per Lady D, le due figure sono assolutamente imparagonabili. La preoccupazione, adesso, è che i due possano far sfigurare la famiglia Reale nelle apparizioni pubbliche: se Elisabetta II è sempre stata impeccabile per tutti e 70 gli anni, così non si può dire per la coppia che ha alcuni precedenti non proprio da reali.