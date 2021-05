"Sessista". Nemmeno Marylin si salva dal politicamente corretto

Marilyn Monroe, icona immortale di bellezza e fascino senza tempo. C'è una scena particolare, entrata per sempre nella storia del cinema mondiale: quella del vestito bianco di Marilyn mentre si solleva su una grata al passaggio della metropolitana, tratta dal capolavoro di Billy Wilder, Quando la moglie è in vacanza, del 1955. Una scena che fece scalpore, nell'America un po' bigotta e moralista che, negli stessi anni, affrontava la rivoluzione del rock'n'roll di Elvis Presley e Jerry Lee Lewis. Di quell'immagine iconica l'artista Seward Johnson ha realizzato un'imponente statua, Forever Marilyn, alta 8 metri e già installata a Palm Springs, California, dal 2012 al 2014. Attrazione unica che tornerà ad animare la località californiana, dopo sette anni: la statua, acquistata per il valore di 1 milione di dollari dalla catena Ps Resorts, verrà posizionata di fronte al Palm Springs Art Museum, ma quel vestito che si solleva, in tempi bui segnati dal politicamente corretto e dal #metoo, è un problema.

Se anche la statua di Marilyn Monroe è "sessista"

Come riporta Npr, Elizabeth Armstrong, portavoce di una petizione di Change.org che si oppone al ritorno della statua di Marilyn Monroe a Palm Springs, spiega che l'opera " è palesemente sessista. Costringe le persone quasi ad alzare la gonna ". Secondo i critici, la statua gigante incentiva infatti l'upskirt, la pratica sessista di scattare una foto sotto la gonna di una donna. " Quest'opera d'arte è pura misoginia, sotto le spoglie della nostalgia ", dice sempre Elizabeth Armstrong, che è stata direttrice del museo dal 2014 al 2018. " È una fantasia antiquata o un'illusione di pochi uomini che ricordano i bei vecchi tempi a Hollywood, quelli non erano bei tempi per le donne ". La stessa Armstrong ha organizzato una manifestazione di protesta alla fine di aprile, insieme a un gruppo di femministe, contro il ritorno della statua nel cuore di Palm Springs. Le manifestanti mostravano i cartelli con scritto " Marilyn Anywhere But Here " o " Some Like It Not! ", mentre altre indossavano magliette rosa con scritto #metoomblyn, un hashtag proposto dal critico d'arte del Los Angeles Times, Christopher Knight.

I puritani del politically correct