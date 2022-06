Missili russi sulla regione di Odessa | La diretta della guerra

L'esercito russo ha lanciato un attacco missilistico contro la regione di Odessa utilizzando bombardieri Tu-22M. Il primo bilancio parla di almeno sei persone ferite, tra cui un bambino. " A seguito di un bombardamento su una zona residenziale di un villaggio diverse abitazioni e altri edifici sono stati distrutti e hanno preso fuoco, in un'area di circa 500 metri quadrati ", si legge in un comunicato emesso dal consiglio comunale di Odessa. L'attività militare di Mosca nel quadrante meridionale dell'Ucraina è tornato a farsi consistente. Bisogna infatti segnalare l'intensificarsi delle misure russe volte a contrastare l'attività partigiana ucraina nelle aree conquistate.

Spostandoci a nel quadrante orientale dell'Ucraina, invece, le forze del Cremlino hanno continuato gli attacchi contro la periferia meridionale di Lysychansk e consolidato il controllo di Severodonetsk e degli insediamenti circostanti. Il think tank Institute for the Study of War (ISW) ha inoltre sottolineato che i russi stanno conducendo operazioni a est di Bakhmut per mantenere il controllo della strategica autostrada T1302 Bakhmut-Lysychansk e che hanno condotto, senza successo, molteplici assalti di terra a nord-ovest di Slovyansk.

Nelle ultime ore i riflettori sono però puntati sulla Bielorussia. Il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, durante il suo incontro con l'omologo russo, Vladimir Putin, a San Pietroburgo, ha detto che il suo Paese e la Russia devono essere pronte a schierare anche " l'arma più seria " per difendersi da attacchi esterni. " Non lo nasconderò, sollevo questa questione così possiamo prepararci a tutto, anche per lo schieramento dell'arma più seria per proteggere la nostra Patria da Brest a Vladivostok. Questa è la nostra responsabilità immediata ", ha detto Lukashenko. Il leader bielorusso ha inoltre affermato di aver discusso con Putin in modo esteso le questioni di difesa e sicurezza " così che i nostri popoli - i russi e i bielorussi - sappiano che sono sotto seria protezione ".

Intanto, il dipartimento di Stato Usa ha condannato Minsk. " Il regime di Lukashenko continua a consentire alla Russia di utilizzare il territorio e lo spazio aereo della Bielorussia per attaccare l'Ucraina e uccidere civili ", si legge in una nota che ribadisce la " condanna " americana nei confronti della Bielorussia " per aver consentito alla Russia di commettere atrocità in Ucraina ". Gli Usa, conclude il comunicato, " continueranno a chieder al regime conto delle proprie azioni ".

La diretta

Ore 9:43 | Bombardamenti continui su Lysychansk

Bombardamenti senza sosta a Lysychansk, la città gemella di Severodonetsk dove i russi hanno concentrato ora l'offensiva. Secondo Sergei Gaidai, presidente dell'amministrazione statale regionale di Luhansk, "a Lysychansk, Vovchoyarivka, Loskutivka e Verkhnyokamenets, i russi non smettono di distruggere alloggi, strutture industriali e amministrative. Non c'è tempo in cui l'artiglieria nemica si plachi. I russi hanno cercato di attaccare nella zona di Verkhnokamyanka, ma sono stati costretti a ritirarsi: non tutti sono stati in grado di farlo da soli".

Ore 9:15 | Intelligence Gb: "Mosca punta su Izyum"

Nonostante il principale obiettivo operativo della Russia, in Ucraina, rimanga la sacca di Severdonetsk-Lysychansk, nella regione di Lugansk, considerati i recenti bombardamenti si può pensare che "la Russia stia ora cercando di riprendere slancio sull'asse settentrionale di Izyum": è la valutazione dell'intelligence militare britannica. Secondo i militari britannici, "le forze ucraine continuano a mantenere le posizioni in quel settore, facendo buon uso del terreno boscoso per aiutare la loro difesa".

Ore 9:10 | Kiev: "Da Bielorussia 20 vagoni carichi di munizioni per la Russia"

Dalla Bielorussia partono carri merci carichi di munizioni per la Russia che lo scorso 24 febbraio ha annunciato l'inizio di quella che per Vladimir Putin è una "operazione militare speciale" in Ucraina. La denuncia arriva dallo Stato Maggiore delle Forze armate ucraine. "Secondo le informazioni disponibili, la leadership bielorussa continua a fornire supporto militare alla Federazione Russa - affermano nel loro aggiornamento su Facebook i militari ucraini, stando a quanto riporta anche Ukrinform - In particolare è stata inviata nella regione di Belgorod un'altra fornitura di munizioni, fino a 20 vagoni".

Ore 8:21 | Milizie Lugansk: esercito russo entrato a Lysychansk simultaneamente da cinque direzioni

Le milizie della repubblica popolare di Lugansk e le truppe russe sono entrate a Lysychansk da cinque direzioni contemporaneamente. Lo ha riportato ieri sera l'agenzia di stampa Tass citando una fonte vicina alla milizia popolare della repubblica popolare, secondo la quale l'anello attorno al restante gruppo ucraino si sta restringendo verso il centro della città. Da settimane le truppe russe combattono per conquistare uno dei loro obiettivi strategici in Ucraina, Lysychansk, l'ultima grande città ancora detenuta dalle truppe ucraine nella regione di Luhansk.

Ore 7:50 | Stato maggiore ucraino: truppe russe cercano di bloccare Lysychansk da sud

Le truppe russe stanno cercando di bloccare la città di Lysychansk, nella regione di Luhansk, da sud, con il supporto dell'artiglieria. Lo ha riferito questa mattina lo Stato maggiore generale delle forze armate ucraine sulla propria pagina Facebook. "Vicino a Verkhnokamyanka, le forze di difesa hanno inflitto pesanti perdite al nemico e lo hanno costretto a ritirarsi", si legge inoltre nel rapporto. In direzione di Slovyansk, nella regione di Donetsk, le truppe russe concentrano i propri sforzi verso l'insediamento di Dolyna. Sono stati rilevati attacchi con artiglieria pesante da parte delle truppe russe nelle aree degli insediamenti di Bohorodychne, Adamivka, Khrestyshche, Hrushuvakha, Svitlychne e Kurulka.

Ore 7:38 | Usa forniranno a Kiev sistemi antiaerei avanzati e nuovi complessi d'artiglieria

Gli Stati Uniti intendono fornire all'Ucraina sistemi antiaerei avanzati e ulteriori complessi d'artiglieria per aiutare il Paese a fronteggiare le forze armate russe. Lo anticipano fonti citate dalla stampa Usa, secondo cui l'annuncio verrà ufficializzato dal presidente Joe Biden nel contesto del vertice del G7 in programma oggi in Germania. Secondo le fonti citate dai media statunitensi, Washington intende acquistare sistemi antiaerei a medio e lungo raggio NASAMS da fornire all'Ucraina.

Ore 7:00 | Attacco missilistico su regione Odessa

Attacco missilistico russo contro la regione di Odessa, nel sud dell'Ucraina. Le autorità locali, riporta The Kyiv Independent, denunciano il ferimento di sei persone, compreso un bambino, a causa dell'operazione di un bombardiere strategico russo Tu-22M. Secondo le denunce, risulterebbero distrutti diversi edifici residenziali.

Ore 6:00 | Usa condannano Bielorussia: "Aiuta Putin a uccidere civili"

"Il regime di Lukashenko continua a consentire alla Russia di utilizzare il territorio e lo spazio aereo della Bielorussia per attaccare l'Ucraina e uccidere civili". Lo sottolinea in una nota il dipartimento di Stato americano ribadendo la "condanna" americana nei confronti di Minsk "per aver consentito alla Russia di commettere atrocità in Ucraina". Gli Usa, conclude il comunicato, "continueranno a chieder al regime conto delle proprie azioni".

Ore 5:30 | Lukashenko: "Noi e Russia pronti a usare anche arma più seria"

La Bielorussia e la Russia devono essere pronte a schierare anche "l'arma più seria" per difendersi da attacchi esterni. Lo ha dichiarato il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, durante il suo incontro con l'omologo russo, Vladimir Putin, a San Pietroburgo. "Non lo nasconderò, sollevo questa questione così possiamo prepararci a tutto, anche per lo schieramento dell'arma più seria per proteggere la nostra Patria da Brest a Vladivostok", ha detto Lukashenko, "questa è la nostra responsabilità immediata". Lukashenko ha affermato di aver discusso con Putin in modo esteso le questioni di difesa e sicurezza "così che i nostri popoli - i russi e i bielorussi - sappiano che sono sotto seria protezione".

Ore 4:00 | Russia in default su debito estero, prima volta dal 1918

La Russia in default sul suo debito in valuta estera per la prima volta dal 1918. Il default è scattato alla scadenza del periodo di grazia sui circa 100 milioni di dollari di obbligazioni non pagate, bloccate a causa delle sanzioni ad ampio raggio adottate ai danni del Cremlino in risposta all'invasione dell'Ucraina. L'evento ha in realtà valenza più che altro simbolica, almeno per ora. La Russia è infatti un Paese economicamente, finanziariamente e politicamente già emarginato per gran parte dell'Occidente. In più il fallimento sarebbe dovuto non alla mancanza di denaro da parte del debitore ma alla chiusura dei canali di trasferimento da parte dei creditori.