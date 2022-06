Kiev sotto attacco: Mosca avanza a Lysychansk | La diretta della guerra

Quello odierno per l'Ucraina è stato un risveglio di fuoco. All'alba le sirene sono risuonate in gran parte del Paese, triste presagio di quanto sarebbe avvenuto di lì a poco a Kiev. La capitale ucraina, infatti, è stata colpita da 14 missili da crociera russi, alcuni dei quali intercettati dai sistemi di difesa anti aereo locali, altri andati a segno. Ad esser colpito è stato un complesso residenziale nel distretto di Shevchenkivskyi, non distante dal centro. Non si hanno notizie di eventuali vittime. I nuovi attacchi sono arrivati all'indomani di un raid missilistico alla città di Sarny, nell'Ucraina occidentale.

In attesa di capire se la pioggia di missili riversata dal Cremlino su Kiev sia il preludio a nuove operazioni russe rivolte contro la capitale (con un eventuale contributo bielorusso), nel Donbass si continua a combattere senza sosta. Le forze del Cremlino hanno preso il pieno controllo di Severodonetsk e stanno avanzando nella periferia meridionale di Lysychansk, dove si registrano combattimenti in strada. Allo stesso tempo, stando a quanto riferito dal think tank Institute for the Study of War (ISW), l'esercito russo ha ottenuto guadagni misurati a nord e sud-est di Bakhmut e continuato i tentativi, al momento infruttuosi, di avanzare a sud-est di Izyum, in direzione Slovyansk. Si registrano, inoltre, battaglie posizionali a nord della città di Kharkiv, sempre nell'est dell'Ucraina, e un rafforzamento delle linee difensive russe sull'asse meridionale.

Nel frattempo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le forze armate del suo Paese riconquisteranno tutte le città occupate dalle forze russe o facenti parte dei territori delle autoproclamate repubbliche separatiste del Donbass. " Tutte le nostre città, Severodonetsk, Donetsk, Lugansk, le riconquisteremo tutte ", ha affermato Zelensky nel suo consueto discorso serale. Il capo di Stato ucraino ha tuttavia ammesso che " a questo stadio " la guerra è diventata " difficile dal punto di vista spirituale ed emotivo " e che non è possibile prevedere " quanto durerà, quanti colpi, perdite e sforzi saranno necessari prima che possiamo vedere la vittoria all'orizzonte ".

La diretta

Ore 10:05 | Ministro Difesa russo Shoigu ispeziona truppe in Ucraina

Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha visitato le postazioni di comando dell'esercito russo in Ucraina. Lo ha affermato il ministero della Difesa russo, riporta Interfax. "Il ministro della Difesa della Federazione Russa, il generale Sergei Shoigu, ha ispezionato le truppe russe che partecipano all'operazione militare speciale in Ucraina. Visitando le postazioni di comando delle forze russe, Shoigu ha ascoltato i rapporti dei comandanti sulla situazione attuale e sulle azioni delle forze armate russe sui principali fronti operativi", ha affermato il ministero della Difesa russo in un comunicato. Secondo il Wall Street Journal si tratta della prima visita di Shoigu nelle zone occupate dell'Ucraina dall'inizio della guerra.

Ore 8:51 | Intelligence Gb: "Dopo Severodonetsk russi puntano a Kramatorsk"

La conquista di Severodonetsk "è un risultato significativo nell'ambito dell'obiettivo ridotto" di "un'offensiva più mirata nel Donbass" deciso lo scorso aprile da parte della Russia rispetto all'iniziale "obiettivo di occupare la maggior parte dell'Ucraina". Ma, come sottolinea l'intelligence della Difesa britannica nel suo ultimo aggiornamento sulla situazione della guerra in Ucraina giunta al suo 123/mo giorno, se Severodonetsk "era un importante centro industriale e occupa una posizione strategica sul fiume Siverskyi Donets", "tuttavia è solo uno dei numerosi obiettivi impegnativi che la Russia dovrà raggiungere per occupare l'intera regione del Donbass. Tra questi, l'avanzata sul centro principale di Kramatorsk e la messa in sicurezza delle principali vie di rifornimento per la città di Donetsk".

Ore 8:32 | Sindaco Kiev: "Attacco missilistico intimidazione pre-Nato"

L'attacco missilistico russo che ha colpito Kiev questa mattina all'alba aveva un obiettivo: secondo il sindaco della capitale ucraina, Vitaly Klitschko, è quello di "intimidire gli ucraini in vista del vertice della Nato" che si terrà a Madrid da martedì prossimo. Il primo cittadino di Kiev si è recato nel luogo della principale esplosione, che ha colpito un edificio residenziale di 9 piani: un paio di feriti sono stati ricoverati in ospedale, mentre si cercano ancora alcuune persone che sarebbero sotto le macerie (gli ultimi tre piani del palazzo sono stati distrutti dalle fiamme).

Ore 8:08 | 14 missili su Kiev, colpito distretto di Shevchenkivskyi

Arrivano nuovi dettagli da Kiev. Un edificio residenziale di 9 piani è in fiamme in seguito all'attacco missilistico russo avvenuto nelle ultime ore. Secondo quanto riferiscono le autorità della capitale citate dalla stampa ucraina, ci sarebbero feriti. I soccorritori sono al lavoro sull'area occupata dall'immobile.

Additional footage of the aftermath of the Russian cruise missile strike in Kyiv early this morning https://t.co/z2AJPkQwy2 pic.twitter.com/vf8ZGZemxX — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 26, 2022

Ore 7:30 | 14 missili su Kiev, colpito distretto di Shevchenkivskyi

Nelle scorse ore i russi hanno lanciato 14 missili su Kiev e dintorni. Lo riferisce su Telegram il parlamentare ucraino Oleksiy Honcharenko. Alcuni missili sono stati intercettati dalle difese antiaeree, afferma il consigliere del ministero dell'Interno Anton Gerashchenko. A essere colpito è stato un complesso residenziale nel distretto di Shevchenkivskyi. I cronisti di France Presse riferiscono di aver udito quattro esplosioni. I soccorsi sono sul posto. Non si ha ancora notizia di eventuali vittime. Almeno due residenti sono stati salvati ed evacuati, ha riferito il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko.

Ore 6:44 | Missili su Kiev: colpite aree residenziali

"Sono state udite quattro esplosioni, ora c'è fumo nero sopra la città. I missili hanno colpito edifici residenziali, non ci sono ancora informazioni su eventuali vittime". Lo ha scritto su twitter il deputato ucraino Oleksiy Goncharenko in merito all'attacco missilistico avvenuto questa mattina, verso le 6,30 locali, a Kiev. Secondo quanto riferito dal sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, le persone residenti negli edifici colpiti sono state soccorse ed evacuate.

Ore 6:00 | Attacco missilistico su Kiev

Alcune esplosioni sono state sentite all'alba a Kiev. Lo riferisce il Kiev Independent, che parla di tre deflagrazioni. Secondo quanto riportato sui social le esplosioni sarebbero state più numerose, almeno quattro, e sono state causate da missili da crociera russi: al momento non si sa se sono finiti sui bersagli o se sono stati intercettati dalla contraerea. L'allerta dell'attacco aereo è risuonata più volte nella notte nella capitale ucraina.

Ore 5:00 | Zelensky: "Riconquisteremo tutte nostre città"

Tutte le nostre città - Severodonetsk, Donetsk, Luhansk - le riavremo tutte". Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo intervento video serale, in cui ha ammesso la difficoltà della gestione del conflitto. "Questa fase della guerra è spiritualmente difficile, emotivamente difficile: non abbiamo la sensazione che durerà a lungo" ha affermato, spiegando che non è possibile sapere "quanti altri colpi, perdite e sforzi saranno necessari prima di vedere la vittoria all'orizzonte".