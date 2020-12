Morta di freddo sul balcone: così lo youtuber ha ucciso la fidanzata in diretta

Una notizia choc che ha sconvolto il mondo del web in Russia: uno youtuber ha ucciso la ragazza mandando in diretta il filmato sul suo canale. Il 30enne Stanislav Reshetnikov, noto come Stas Reeflay, dopo una lite l'ha obbligata a restare fuori dal balcone per 15 minuti solamente con slip e reggiseno: la compagna è morta assiderata visto che nel villaggio di Ivanovka, vicino Mosca, le temperature erano scese molti gradi sotto lo zero. Valentina Grigoryeva aveva 28 anni ed era incinta. Le immagini immortalano i drammatici attimi della sua morte: prima è stata stesa a terra, poi l'uomo piangendo l'ha accarezzata e messa sul divano con una coperta.

Lo youtuber, come si apprende dal video, successivamente ha iniziato a bere alcolici da una bottiglia fino all'rrivo dei soccorsi. Reeflay ha ammesso alla polizia di essere stato pagato per compiere questo folle gesto: un follower gli avrebbe corrisposto ben 740 euro. Lui non ci ha pensato due volte e senza alcun indugio ha decretato la fine sia della donna sia del figlio che sarebbe dovuto nascere. Un gesto crudele ripreso e poi trasmesso in live streaming sul web. Il 30enne, come riportato da Mirror, avrebbe dichiarato che si è trattato di un drammatico incidente. Adesso è indagato non per omicidio ma per aver provveduto alla diffusione della morte della compagna sulla nota piattaforma video.

Il video choc

Stanislav Reshetnikov ha continuato a filmare il tutto anche quando ha preso coscienza che la compagna fosse moribonda. Solamente dopo ha cercato di rianimarla, esclamando davanti ai suoi fan: " Caspita, sembri morta ". A quel punto le ha controllato il battito cardiaco e infine ha richiesto un urgente intervento degli operatori sanitari chiamando un'ambulanza. Nel video, durato pure due ore dopo la morte di Valentina, si assiste anche all'arrivo e alle operazioni condotte dai paramedici.