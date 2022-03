La minaccia dello Zar: "Così scatta lo scontro su vasta scala"

I ripetuti "cyberattacchi" subiti da Mosca nelle ultime settimane hanno portato nuovamente alla ribalta il tema della sicurezza informatica a livello globale. Un argomento particolarmente caro alla stessa Nato, dato che nella dichiarazione finale redatta a margine dell'incontro avvenuto ieri i 30 Paesi aderenti si sono impegnati a offrire supporto reciproco nell'eventualità di intrusioni informatiche e a profondere un maggiore impegno per perfezionare ulteriormente la "cyberdifesa" comune.

Andrei Krutskikh, ovvero il rappresentante speciale del Cremlino per la cooperazione internazionale sulla sicurezza informatica, ha lanciato un allarme a livello globale. "Un attacco informatico, sia esso accidentale o intenzionale, anche perpetrato sotto falsa bandiera, può facilmente portare a un'escalation, a uno scontro su vasta scala" , ha dichiarato infatti l'esperto, parlando dei rischi che una situazione del genere potrebbe portare in tutto il mondo. "Il pericolo" , ha puntualizzato ancora Andrei Krutskikh, "è che un disastro ecologico, antropogenico, socio-economico o globale può essere creato nel cyber spazio da un errata valutazione politica o negligenza" .