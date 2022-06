Mosca spinge su Severodonetsk. Controffensiva ucraina a Kharkiv | La diretta della guerra

L'Ucraina ha lanciato un importante allarme: Kiev sta esaurendo le munizioni. " È una guerra di artiglieria ora e in questi termini la stiamo perdendo. Tutto dipende da quello che l'Occidente ci dà ", ha dichiarato al Guardian Vadym Skibitsky, numero due dell'intelligence ucraina. " Abbiamo un pezzo di artiglieria ogni 10-15 pezzi di quella russa. I nostri partner occidentali ci hanno dato circa il 10% di quello che hanno ", ha aggiunto, precisando che il suo Paese utilizza 5-6 mila colpi di artiglieria al giorno. " Abbiamo quasi esaurito tutte le nostre munizioni - ha confessato Skibitsky - e ora stiamo usando proiettili standard Nato calibro 155. Anche l'Europa fornisce proiettili di calibro inferiore, ma man mano che li esaurisce, la quantità sta diminuendo ".

La diretta:

Ore 7:45 | Intelligence Gb: "Mosca fatica fornire servizi in territori presi"

"La Russia sta lottando per fornire servizi pubblici di base alla popolazione nei territori occupati. L'accesso all'acqua potabile è stato inconsistente, mentre continuano le gravi interruzioni dei servizi telefonici e Internet". Lo afferma l'intelligence britannica nel suo bollettino quotidiano sulla situazione in Ucraina.

Ore 7:25 | Intelligence Gb: "Russi controllano maggior parte di Severodonetsk"

L'intelligence britannica, nel suo consueto aggiornamento quotidiano della guerra in Ucraina, ha fatto sapere che i combattimenti continuano intorno a Sieverdonetsk. "La Russia ha di nuovo il controllo della maggior parte della città, ma le sue forze hanno fatto pochi progressi nei tentativi di circondare l'area più ampia da nord e da sud", ha sottolineato Londra.

Ore 7:02 | Kiev: "Abbiamo quasi finito le munizioni, dipendiamo da armi Occidente"

Il vice capo dell'intelligence militare ucraina Vadym Skibitsky ha dichiarato che l'Ucraina sta perdendo contro la Russia in prima linea e che ora dipende quasi esclusivamente dalle armi provenienti dall'Occidente per tenere a bada la Russia: "Questa è ormai una guerra di artiglieria. I fronti sono ora il luogo in cui si deciderà il futuro e stiamo perdendo in termini di artiglieria. Tutto ora dipende da ciò che l'Occidente ci dà", ha detto al Guardian. "Abbiamo quasi esaurito tutte le nostre munizioni - ha aggiunto Skibitsky - e ora stiamo usando proiettili standard Nato calibro 155. Anche l'Europa fornisce proiettili di calibro inferiore, ma man mano che li esaurisce, la quantità sta diminuendo".

Ore 6:45 | Zelensky: "Forze armate contrastano piani russi nella regione di Zaporizhzhia"

L'esercito ucraino sta contrastando i piani degli invasori russi nella regione di Zaporizhzhia, nel sud-est del Paese. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio pubblicato ieri sera. Il capo di Stato ha poi osservato che la situazione in prima linea non è cambiata in modo significativo nelle ultime 24 ore. Severodonetsk, Lysychansk e altre città del Donbass, che sono attualmente obiettivi chiave per le truppe russe, continuano a resistere. "Stiamo avanzando gradualmente nella regione di Kharkiv, liberando la nostra terra. Manteniamo la difesa nella direzione di Mykolaiv", ha aggiunto Zelensky.