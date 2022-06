"Nessun verdetto". Slitta la sentenza del processo tra Amber Heard e Johny Depp

Chi ha atteso per ore l'esito del processo più mediatico dell'anno è rimasto a bocca asciutta. La sentenza del tribunale della Virginia che sta lavorando da settimane al caso di Johnny Depp e Amber Heard non ha raggiunto una decisione unanime sul fatto che l'attore sia stato diffamato dalla sua ex moglie. Il processo è stato aggiornato e i lavori riprenderanno questa mattina ma è difficile immaginare che entro breve si arriverà alla sentenza.

Tutto si basa su un articolo scritto da Amber Heard nel quale l'attrice affermò di aver subito violenze domestiche durante il matrimonio con Johnny Depp. Il quell'articolo, la Heard non ha mai fatto il nome del suo ex marito ma i dettagli forniti hanno reso facilmente riconoscibile il protagonista de I pirati dei Caraibi. Da quel momento la reputazione di Johnny Depp ha subito un colpo durissimo, tanto da frenare definitivamente la sua carriera, ormai distrutta. Era uno degli attori più richiesti e amati di Hollywood e oggi nessuno vuole metterlo sotto contratto, tanto che ha deciso di intentare la causa contro la sua ex moglie, chiedendo un risarcimento di 50 milioni di dollari. Di contro, lei ha chiesto 100 milioni di risarcimento per i danni causati alla sua immagine da questo processo, durante il quale sono emersi dettagli scabrosi sulla loro relazione, spesso al limite dello splatter.

I sette giurati - cinque uomini e due donne - hanno iniziato a deliberare venerdì scorso, a conclusione di sei settimane di processi in aula a Fairfax, una piccola città della Virginia vicino a Washington. Ma più di nove ore di discussione non hanno prodotto una decisione. Per capire il grado di confusione della giuria, è esemplare il fatto che i giurati abbiano avuto necessità di comunicare con il giudice Penney Azcarate, chiedendo lumi su come interpretare una delle domande a cui devono rispondere per valutare se effettivamente Amber Heard ha diffamato l'ex marito. Il dubbio è sopraggiunto sull'interpretazione del titolo dell'editoriale pubblicato dall'attrice sul Washington Post nel 2018, due anni dopo il divorzio da Johnny, in cui lei si è presentata come vittima di violenza domestica.

La giuria è stata aggiornata a questa mattina (ora locale). Nel frattempo, Johnny Depp si trova a Londra per una serie di concerti con l'amico Jeff Beck, durante i quali è stato accolto da calorose standing ovation. Quanto ad Amber Heard, al momento non ha voluto indicare se sarà presente alla lettura del verdetto. Nell'assenza dei protagonisti sono scomparsi anche i fan che per sei settimane si erano radunati sotto il tribunale, alcuni di loro nella speranza di entrare in aula per assistere al procedimento.