"Girava con l'affare sempre fuori", "Me la fo... da morta": altri dettagli choc del processo Depp vs Heard

Quello tra Amber Heard e Jhonny Depp è il processo mediatico più seguito degli ultimi anni. Le rivelazioni dei due divi, che stanno esponendo al pubblico ogni sfumatura della degradazione della loro relazione, sono come il miele per milioni di persone che hanno scambiato un processo per diffamazione da 50milioni di dollari in una fiction con protagonisti i due attori di Hollywood. Il processo a carico di Amber Heard intentato da Johnny Depp a seguito di un articolo scritto dall'attrice in cui si rivelavano maltrattamenti in famiglia e abusi perpetrati sull'attrice è entrato nel vivo e nelle prossime settimane dovrebbe essere emessa la sentenza.

Agli atti ci sono testimonianze choc ma anche foto sconvolgenti, video e audio registrati da entrambi di nascosto. Tra le frasi più forti che trovano nelle carte processuali si legge: " Lui se ne girava per la casa con l’affare sempre di fuori ". E poi: " Affoghiamola prima di bruciarla... Dopo, mi fotterò il suo cadavere carbonizzato per assicurarmi che sia morta ". Sono frasi riportate dall'inserto Sette del Corriere della sera, che ha dedicato ampio spazio alla vicenda.

Ci sono le foto delle piste di cocaina e quelle degli specchi insanguinati. Ci sono gli scatti di Johnny Depp steso su una barella, svenuto a causa dell'alcol e ricoperto del suo stesso sangue per una ferita che si è procurato alla mano. E poi ci sono i racconti delle feci sul letto e quelli dei litigi violenti, dai risvolti horror, che pare fossero la normalità all'interno di quella coppia legata da un sentimento malato.

Dopo l'articolo scritto da Amber Heard, che non ha mai fatto il nome di Johnny Depp ma la cui persona era immediatamente riconoscibile, la carriera di uno degli attori più amati e pagati dei primi anni Duemila è miseramente fallita. Nessuno vuole più lavorare con lui, per il quale i contratti milionari sono solo un lontano ricordo. Ora, la causa contro Amber Heard è il tentativo di riconquistare almeno in parte la reputazione. Lei, durante il processo, è caduta in fallo in alcune contraddizioni importanti e nell'opinione pubblica si sta formando l'idea che, in fondo, nemmeno lei sia l'eroina dipinta fino a quel momento ma che, forse, da parte sua ci siano state anche una serie di bugie non secondarienella narrazione dei fatti.

L'ultima parola spetterà al giudice della Virginia che ha in carico il dibattimento. Non arriverà prima di martedì prossimo il verdetto del processo per diffamazione Johnny Depp-Amber Heard. La giudice Penney Azcarate ha congedato per il fine settimana la giuria, che ieri si era riunita per due ore. I sette giurati riprenderanno a deliberare martedì mattina e dovranno giungere a una decisione unanime.