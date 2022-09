"Niente cambio della guardia": cosa succede a Buckingham Palace

C’è grande preoccupazione in Gran Bretagna per le condizioni di salute della regina Elisabetta II. La sovrana, 96 anni, è stata posta sotto controllo medico nel castello di Balmoral, in Scozia, dove ha trascorso le vacanze estive. La situazione è in rapida evoluzione: sono arrivati al capezzale della regina Carlo, la moglie Camilla e gli altri tre figli della regina (Anna, Edoardo e Andrea). Presente anche William, mentre Harry e Meghan sono in viaggio da Londra. E non mancano le novità da Buckingham Palace.

Come confermato dalle autorità, è stata interrotta la consueta cerimonia del cambio della guardia nella residenza ufficiale di Elisabetta II, situata nella città di Westminster a Londra. Ad indicarlo un cartello piazzato davanti al palazzo: “Niente cambio della guardia oggi” . Secondo quanto riferito dal Daily Mail, però, la targa è stata rimossa dai funzionari e non è ancora chiaro se la tradizionale cerimonia si terrà o meno.

Il cambio della guardia a Buckingham Palace è una delle attrazioni più note di Londra. Durante la cerimonia, in programma presso l’ingresso principale della residenza, le guardie reali sfilano accompagnate dalla musica. Una vera e propria sfilata, realizzata sia a ritmo militare, sia con l’ausilio di musica più moderna. Il “guard changing” è in programma ogni mattina alle ore 11.30 nel periodo che va da maggio a giugno, mentre nel resto dell’anno è programmato ogni due giorni. In caso di pioggia, la cerimonia viene cancellata, anche con scarso preavviso.

Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulla situazione a Buckingham Palace, dove per il momento non sono stati registrati eventi particolari. Ricordiamo che Her Majesty ha trasferito la sua dimora abituale nel castello di Windsor da diverso tempo. Discorso totalmente diverso a Balmoral, invece, dove le immagini televisive mostrano tantissimi sudditi, in ansia per lo stato della sovrana.