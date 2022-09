“Medici preoccupati per la salute”. Paura per la Regina: i figli a Balmoral

La salute della regina Elisabetta non sarebbe ottimale e i dottori, preoccupati, le hanno chiesto di evitare sforzi, riposarsi e rimanere a Balmoral, come conferma una nota di Buckingham Palace. Per ora la situazione sarebbe sotto controllo, ma l’apprensione della stampa e dei tanti ammiratori è inevitabile, soprattutto data l’età di Elisabetta II. “A seguito di un'ulteriore valutazione, questa mattina, i medici della regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e le hanno raccomandato di rimanere sotto controllo medico”, ha dichiarato il Palazzo in un comunicato ufficiale scarno e, per la verità, poco rassicurante, che ha allarmato il mondo intero.

La famiglia reale a Balmoral

L’ansia per Sua Maestà deriva anche da due notizie di queste ore. La prima riguarda i familiari della monarca: il principe Carlo e Camilla Shand sarebbero già arrivati a Balmoral con la principessa Anna, mentre il principe William, il principe Edoardo e Sophie di Wessex starebbero per raggiungere la residenza scozzese della regina Elisabetta. La seconda, come riporta Il Corriere della Sera, ci informa che la Bbc avrebbe sospeso la programmazione per diramare i bollettini medici h24.

Anche la nuova premier Liz Truss ha espresso tutta la sua apprensione dichiarando: “L'intero paese è profondamente preoccupato dalle notizie che arrivano oggi da Buckingham Palace. I miei pensieri e quelli delle persone in tutto il Regno Unito sono con Sua Maestà la Regina e la sua famiglia in questo momento” . Soltanto lo scorso 6 settembre la regina Elisabetta ha ricevuto, proprio a Balmoral, il nuovo primo ministro inglese e, subito prima, l’ex premier Boris Johnson, mostrandosi sorridente e piuttosto in forma, almeno in apparenza. A molti, però, non è sfuggito il dettaglio dei vistosi lividi sulle mani della sovrana, forse dovuti all’età, oppure a dei trattamenti medici.

Indizi sulle condizioni della Regina

Per la prima volta in 70 anni di regno la regina Elisabetta ha dovuto interrompere una delle tradizioni a cui terrebbe di più, cioè l’udienza con il nuovo premier a Buckingham Palace. Su consiglio medico ha rinunciato al viaggio verso Londra e ricevuto il suo quindicesimo primo ministro, Liz Truss, a Balmoral. Un cambiamento che ha destato dei sospetti sulle sue reali condizioni. Poi ci sarebbero le frequenti visite del principe Carlo nella residenza scozzese in cui la madre sta trascorrendo l’estate, che sono state interpretate fondamentalmente in due modi: come sintomo che la salute di Sua Maestà si starebbe aggravando oppure, al contrario, come semplici incontri voluti da un figlio molto premuroso.