Noel Clarke accusato di molestie: l'attore sospeso dai Bafta

Non si prospettano tempi rosei per l'attore e produttore Noel Clarke: il consiglio dei Bafta - acronimo che sta per British Academy of Film and television e che indica i premi britannici per il cinema e la televisione - ha sospeso l'attore a seguito di una pioggia di accuse di molestie sessuali.

Secondo quanto riportato da La Presse Noel Clarke, che i più conoscono per il ruolo ricoperto nella serie cult Doctor Who, avrebbe molestato almeno una ventina di donne che si sono fatte avanti con accuse talmente gravi da spingere l'Academy dei Bafta a rilasciare una dichiarazione e a prendere la controversa decisione della sospensione ai danni dell'attore. La denuncia ai comportamenti scorretti di Clarke sono emersi dopo che la testata giornalistica The Guardian ha parlato con le venti donne che, nel corso degli ultimi quindici anni, hanno lavorato al fianco dell'attore subendo palpeggiamenti, atti esibizionistici fino al vero e proprio revenge porn.

Secondo quanto riportato da Ansa, l'attore avrebbe negato qualsiasi accusa e difeso la sua innocenza, asserendo: "In una carriera ventennale mi sono impegnato per fare dell'inclusione e della diversità dei baluardi e non c'è mai stato un reclamo nei miei confronti. Se qualcuno che ha lavorato con me si è sentito a disagio o non rispettato mi scuso sinceramente. Nego con veemenza ogni condotta sessuale scorretta o illecita e intendo difendermi da queste false accuse."

Per il momento Noel Clarke è stato sospeso dai Bafta, che hanno ritirato anche un recente premio conferito all'attore per il contributo artistico dato al cinema britannico; inoltre anche Sky sembra essersi fatto indietro, davanti alle nuove accuse. Ha infatti deciso di bloccare la produzione della quarta stagione della serie Bulletproof, in cui l'interprete riveste un ruolo da protagonista.