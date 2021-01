Non ha la mascherina sull'aereo. La condanna: 6 mesi di reclusione

Brutta avventura per i passeggeri di un volo aereo che per colpa di una mascherina si sono visti invertire la rotta e tornare al luogo di partenza. Il velivolo era da poco decollato da Malta ed era diretto a Catania. Una donna a bordo si è però rifiutata di indossare la mascherina e il suo comportamento, ritenuto ingestibile per ragioni di sicurezza, ha costretto il comandante a invertire la rotta poco dopo il decollo. Ovviamente, questo ha creato non pochi disagi a tutti i passeggeri che stavano viaggiando sullo stesso mezzo.

In volo senza la mascherina

Secondo quanto riportato sul sito Times of Malta, tutto è avvenuto per colpa di una 24enne bulgaro-italiana, Freya Angeolova Moutafova, che una volta atterrata, è stata processata per direttissima da una corte maltese e condannata a scontare 6 mesi di reclusione. Il volo, appartenente alla compagnia aerea Air Malata, era decollato alle 6 del mattino di lunedì 11 gennaio dall’isola con destinazione Catania. Subito dopo il decollo, sarebbe scoppiata una discussione tra la giovane e un membro dell'equipaggio che insisteva sul fatto che la passeggera, secondo le norme anti-coronavirus vigenti, avrebbe dovuto avere la protezione sul volto.

La giovane, di origini bulgare ma con cittadinanza italiana, si sarebbe rifiutata più volte di indossare la mascherina sul viso, nonostante l’insistenza del personale a bordo che in tutti i modi ha cercato di convincere la donna a indossare la protezione anti-Covid. Una volta che è stato informato il comandante di quanto stava accadendo a bordo del velivolo, questi ha deciso, per scongiurare eventuali rischi di contagio degli altri passeggeri, di invertire la rotta e fare subito ritorno all’aeroporto maltese di partenza, non prima di aver allertato la polizia. Infatti, una volta che l’aereo è atterrato, ad accogliere la donna sono arrivati gli agenti che hanno preso in consegna la passeggera ribelle.

Condannata a 6 mesi

Immediatamente posta in arresto dalle forze dell’ordine locali, la 24enne è stata poi portata davanti a una corte maltese presieduta dal giudice Donatella Frendo Dimech che l’ha processata per direttissima e condannata a sei mesi di reclusione. Con pena sospesa per due anni. La passeggera, difesa dall’avvocato Simon Micallef Stafrace, ha comunque ammesso di aver disobbedito alle legittime istruzioni dei membri dell'equipaggio. Oltre alla condanna, il giudice ha rivolto all’imputata un duro rimprovero per il suo comportamento irresponsabile e ritenuto pericoloso non solo per l’imputato stesso ma anche per tutti i suoi compagni di viaggio e l’equipaggio.